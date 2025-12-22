Tren Lechería-AIFA estará listo en primer trimestre de 2026: Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el tren de pasajeros Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) estará listo para su uso en el primer trimestre de 2026, tras realizar el primer recorrido de prueba por este nuevo sistema ferroviario.

Durante el anuncio, realizado en Tultitlán, Estado de México, la Presidenta detalló que en los siguientes meses se realizará la etapa completa de pruebas, incluyendo la señalización automática, y que solo falta la construcción de tres puentes peatonales. El objetivo es que el servicio esté disponible para la población en el periodo de Semana Santa.

El tiempo de recorrido desde Buenavista hasta el AIFA será de aproximadamente 43 minutos, con intervalos de 15 minutos entre trenes en cada estación. (Foto: Especial)

El titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, informó que el ramal tiene una longitud de 23.7 kilómetros, contará con seis estaciones y una terminal, y dispondrá de 10 trenes acoplables.

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, especificó que el horario de operación será de 5:00 a 00:30 horas, homologando el servicio al AIFA con el actual que funciona de Buenavista a Cuautitlán. El sistema de pago estará integrado con la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México. De los 10 trenes, siete operarán de manera constante, dos estarán en reserva y uno en mantenimiento permanente.

El general residente de obra de la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, Iván Hernández Uribe, reportó un avance general del 92% en la obra y confirmó que estará concluida en el primer trimestre de 2026, una vez finalizados los puentes y pasos peatonales pendientes.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció el apoyo para la construcción de esta obra, señalando que beneficiará a habitantes de comunidades como Nextlalpan, Tultitlán, Tultepec y Jaltocán, además de reactivar la economía local y nacional. La Presidenta Sheinbaum recordó que este proyecto forma parte del rescate de trenes de pasajeros que inició durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tras un proceso de gestión social que incluyó obras de mejora y reubicación de viviendas.

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