Anuncia Secretaría de Cultura y Turismo programa del Festival de las Almas

Con un programa conformado por actividades como presentaciones de danza; música; exposiciones; talleres y actividades literarias, del 25 de octubre al 2 de noviembre se llevará a cabo la vigésima tercera edición del Festival de las Almas en el municipio de Valle de Bravo.

Todos los conciertos serán en el Jardín Central de Valle de Bravo (Foto: Especial).

A lo largo de nueve días, las actividades se desarrollarán en sedes como el Museo Joaquín Arcadio Pagaza; el Museo Arqueológico de Valle de Bravo; la Alameda Bicentenario y el Jardín Central del municipio; en este último sitio se realizarán los conciertos estelares del Festival de las Almas.

La noche de este miércoles, la Secretaría de Cultura y Turismo del estado de México dio a conocer a través de sus redes sociales el programa de actividades del festival, confirmando también el elenco que estará a cargo de los conciertos.

Las presentaciones estelares iniciarán el sábado 25 de octubre con la actuación de Rayito Colombiano; el lunes 27 de octubre será el turno de Los Teen Tops; el miércoles 29 de octubre se presentará Motel; para continuar el jueves 30 de octubre con Aleks Syntek. El viernes 31 de octubre se presentará Sonido La Changa. El grupo Inspector dará un concierto el sábado primero de noviembre y los encargados de la clausura del festival será el dúo Río Roma.

Todos los conciertos serán en el Jardín Central de Valle de Bravo. Cabe aclarar que las presentaciones del 25 al 29 de octubre darán inicio a las 20:00 horas y del 30 de octubre al 2 de noviembre se realizarán a partir de las nueve de la noche.

