Anuncian distintas obras viales para continuar con la transformación de Toluca

Para atender una demanda histórica de los habitantes de San Pablo Autopan, el Gobierno estatal y municipal llevarán a cabo la construcción del puente peatonal Ojo de Agua, en beneficio de más de 87 mil personas, con la finalidad de disminuir accidentes viales y siniestros, además de que se rehabilitará Avenida De las Partidas, que une la zona industrial y habitacional con la carretera Toluca-Naucalpan, así como la vialidad El Cerrillo- San Pedro Totoltepec.

Refrendan trabajo coordinado Ricardo Moreno, Juan Hugo de la Rosa y Joel González.

Así lo anunciaron el alcalde Ricardo Moreno, el secretario de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa, y el director general de la Junta de Caminos, Joel González, al señalar que también se intervendrá Alfredo del Mazo, Paseo Tollocan, Paseo Adolfo López Mateos y Paseo Vicente Guerrero.

Durante la conferencia de prensa La Toluqueña, el Presidente Municipal dio a conocer que el Diablo Dragón de la pavimentación intervendrá Paseo Matlatzincas, como muestra del trabajo conjunto, e iniciarán la rehabilitación de 10 km lineales en ambos sentidos.

Moreno Bastida destacó el respaldo de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y de la Gobernadora Delfina Gómez, al señalar que los resultados obtenidos son producto de la coordinación y cooperación institucional entre los tres órdenes de gobierno.

Por su parte, el Secretario de Movilidad, Juan Hugo de la Rosa, anunció que se contempla una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos en proyectos estratégicos para la capital.

Entre ellos la construcción del Mexibús Línea 6, que conectará Zinacantepec, Toluca y Lerma, con una longitud de 28.8 km por sentido, 44 estaciones, 37 unidades articuladas y una demanda estimada de 48 mil pasajeros diarios que modernizará el transporte público y fortalecerá la conexión con el Tren Interurbano el Insurgente.

En su intervención, el director de la Junta de Caminos resaltó la coordinación con el Ayuntamiento de Toluca que ya ha logrado jornadas de mejoramiento urbano y se concluyeron obras como la rehabilitación del circuito de acceso al Aeropuerto Internacional de Toluca, Lic. Adolfo López y la modernización de diversas rutas estatales.

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