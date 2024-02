Anuncian marcha a sede nacional de Morena para exigir transparencia en candidaturas

Ante la falta de claridad en las encuestas del proceso interno de Morena, el aspirante a diputado por el Distrito 16 de Ecatepec, Abimael Cruz Torres, anunció una marcha desde este municipio hasta el CEN de Morena para exigirle al dirigente nacional de dicho partido, Mario Delgado, que haga pública la metodología con la que se realiza el proceso de selección.

Acusó que el aspirante que actualmente postula el partido Morena, es un personaje al que nadie eligió y esos no son los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México.

A menos de 10 días para que arranquen las campañas, el precandidato denunció que en dicho distrito los vecinos se encuentran inconformes por la postulación del petista Emilio Manzanilla, quien ya fue legislador y jamás generó beneficios en favor de los habitantes de la región más poblada del Estado de México.

Cruz anunció que en el llamado “Éxodo por la democracia” hacia la sede del partido se denunciará nepotismo en la selección de candidatos, ya que la esposa de Manzanilla Téllez, Marisela Garduño, también es diputada por el Partido del Trabajo.

“Tenemos un candidato bajo el nepotismo, su esposa es diputada y hoy nuevamente él quiere ser diputados y en el Distrito 16 queremos encuestas claras”, señaló el líder social.

Advirtió que su misión es solicitar los resultados de la encuesta que supuestamente se realizó en el Distrito 16; “queremos decirle a nuestro compañero Mario Delgado, que ponga un alto en esta situación, no podemos tener un candidato delincuente, un candidato que viola todos los principios de Morena, el presidente López Obrador ha dicho claramente no al nepotismo”.

“Encuestas claras, no falsas”, exigieron los vecinos que acompañaron en este llamado a Abimael Cruz, quien sentenció que las supuestas encuestas nunca se llevaron a cabo.

El también habitante del Distrito 16 refirió que son los propios vecinos quienes constantemente se comunican con él para manifestarle su inconformidad por la designación de Emilio Manzanilla.

El morenista señaló que la marcha partirá de la carretera México – Pachuca hacia la sede nacional de su partido en la Ciudad de México y se prevé que participen cerca de 300 líderes del municipio.

