Anuncian rehabilitación de la avenida Vicente Lombardo Toledano en Toluca

Con voluntad, honestidad y trabajo, el Gobierno de Toluca avanza en la transformación de sus calles, en este contexto, el alcalde Ricardo Moreno anunció el inicio de la rehabilitación integral de la avenida Vicente Lombardo Toledano, obra que beneficiará directamente a cerca del 20 por ciento de la población toluqueña que habita en esta zona.

Es una zona de gran importancia económica, donde vive el 20% de la población toluqueña. Primera etapa de rehabilitación: de avenida Independencia a Prolongación Paseo Totoltepec (Foto: Especial).

El presidente municipal informó que la obra se desarrollará en distintas etapas; la primera dará inicio el próximo lunes, en el tramo que comprende de avenida Independencia a Prolongación Paseo Totoltepec, con una superficie de intervención de 13 mil 590.97 metros cuadrados.

Los trabajos comenzarán con la renivelación de rejillas y pozos de visita, además de la realización de estudios técnicos para conocer el estado de la red de drenaje, con el objetivo de prevenir colapsos y garantizar una rehabilitación duradera.

En cumplimiento de uno de los compromisos asumidos con la ciudadanía, Moreno Bastida reiteró que la política de su administración es intervenir las vialidades de manera integral, asegurando servicios públicos de calidad como agua potable, drenaje, alumbrado público y calles funcionales, priorizando las zonas con mayor rezago histórico, como es el caso de esta importante vía.

A esta ofensiva de reconstrucción de calles en el norte de la capital se suman cuatro obras recientemente entregadas: tres en la delegación de San Pablo Autopan y una más en San Cayetano Morelos, que en conjunto representan más de dos mil 600 metros cuadrados de vialidades nuevas o rehabilitadas.

Destaca también la reconstrucción total de la calle Agustín Millán, principal acceso a San Pedro Totoltepec, la cual no había sido intervenida en más de 35 años, esta rehabilitación integral fue posible gracias a la coordinación entre el Gobierno Municipal, la iniciativa privada y la Junta de Caminos, que se tradujo en una mejora en la movilidad, seguridad e imagen urbana de la zona.

Finalmente, Ricardo Moreno agradeció a la ciudadanía su comprensión durante la ejecución de las obras e invitó a las y los toluqueños a acompañar las próximas inauguraciones de obras relevantes, como la repavimentación de la avenida 18 de Marzo y la calle Texcoco, importantes arterias de acceso al centro de la ciudad, así como la principal vía de acceso a la delegación Tlacotepec.

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