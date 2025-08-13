Anuncian Segundo Congreso Internacional de Salud y Bienestar 

Para fortalecer la actualización académica y profesional del personal médico, el Gobierno del Estado de México anunció la realización del Segundo Congreso Internacional de Salud y Bienestar con la participación de especialistas de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, España, Guatemala, Venezuela y México.

Se efectuará del 17 al 23 de noviembre en el Centro de Convenciones, en Toluca. Consulta la información en https://salud.edomex.gob.mx/.

El evento, a cargo de la Secretaría de Salud estatal, se llevará a cabo del 17 al 23 de noviembre en el Centro de Convenciones Estado de México, ubicado en Toluca.

Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud, informó que se realizarán actividades que incluyen conferencias, talleres y mesas de debate sobre diversas ramas clínicas de la medicina.

Detalló que de manera paralela se desarrollará el Primer Congreso Internacional de Rehabilitación de Primer Contacto, presentado por Juan Manuel Guzmán González, expresidente de la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación; así como el Primer Curso Nacional de Procuración de Órganos y Tejidos, a cargo de especialistas en el área.

Entre los temas a tratar destacan: aspectos legales en medicina, innovación y eficiencia en trasplantes; donación y trasplante de tejidos; farmacovigilancia y tecnovigilancia; atención integral al paciente quemado; humanización de los servicios médicos; medicina transfusional; vigilancia epidemiológica, y atención primaria a la salud.

Ponentes internacionales como Jorge Herrera Ramos, neurocirujano de España, subrayaron que este encuentro refleja el compromiso de México y del Estado de México con el bienestar físico y mental de la población, y que el intercambio de experiencias fortalecerá la calidad de los servicios de salud.

Por su parte, Marcela Malpica y Martínez, Jefa de la Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad del Instituto de Salud del Estado de México, señaló que ante la transición demográfica y epidemiológica es fundamental preparar al personal de salud y a los recursos humanos en formación para dar servicios de alta calidad y calidez.

Durante la presentación se develó el cartel oficial y se proyectó el video promocional, invitando a personal médico, académicos, investigadores, colegios, academias y estudiantes a participar en esta semana de trabajo académico.

Quienes deseen participar o consultar mayores informes pueden hacerlo a través de la página https://salud.edomex.gob.mx/.

Comentarios

comentarios