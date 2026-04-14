Apoya comisión dos horas de estacionamiento gratis con compra mínima 

Integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito de la LXII Legislatura mexiquense respaldaron la iniciativa del PVEM para establecer que las unidades económicas que cuenten con estacionamiento, ya sea de manera directa o por concesión, otorguen gratuitamente dos horas del servicio a su clientela, ya que permitiría evitar la saturación vehicular y reordenar los espacios públicos.
Al reconocer la propuesta de la bancada que coordina el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, el parlamentario Isaías Peláez Soria (PVEM), la congresista Nelly Brigida Rivera Sánchez (morena) y el legislador Mariano Camacho San Martín (PRI) coincidieron en que la prestación se conceda únicamente a quienes acrediten una compra en el establecimiento o complejo comercial.
En sesión de trabajo para analizar la iniciativa, el parlamentario Isaías Peláez Soria (PVEM) explicó que los estacionamientos están regulados para mitigar problemas de movilidad y constituyen herramientas clave para el orden vial. Advirtió que, cuando el acceso a estos espacios resulta costoso, se generan efectos negativos como la obstrucción de vialidades, congestionamientos y riesgos para las personas.
Al señalar que la iniciativa se orienta a retomar esa función, indicó que también obedece a múltiples quejas ciudadanas por su elevado costo en determinados negocios, y por el abuso que representa el doble cobro al consumir en el comercio y por estacionarse.
A su vez, la diputada Nelly Brigida Rivera Sánchez señaló que el planteamiento introduce una regla de equilibrio entre el derecho económico del negocio y el de las personas a la movilidad. Recordó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la entidad cuenta con 899 mil 575 establecimientos económicos, muchos de los cuales ofrecen este servicio.
Para el legislador Mariano Camacho será necesario ampliar el estudio de la propuesta y consultar con el sector empresarial, con los municipios que llevarán a la práctica la medida, y con la Comisión de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero, por tratarse de un tema que la involucra.
La propuesta solicita reformas al Código Administrativo estatal para establecer que las unidades que presten el servicio, de manera directa o por concesión, en centros comerciales, supermercados, tiendas de autoservicio, hospitales o clínicas de salud privada, escuelas, universidades o centros educativos privados, centros de hospedaje, restaurantes, cafeterías y otros, concedan este tiempo a quienes acrediten una compra en el establecimiento o complejo comercial.
La modificación exceptúa de esta disposición a las personas usuarias que hagan uso del estacionamiento sin haber adquirido bienes o servicios en las unidades económicas referidas, y refiere que los ayuntamientos tendrán un plazo de 90 días para armonizar sus bandos municipales, reglamentos o demás disposiciones en materia de estacionamientos, para sincronizarlos con la reforma.
Señala que la autoridad municipal competente establecerá los criterios para definir la compra mínima que dará acceso gratuito a los estacionamientos, tomando en cuenta el nivel de consumo, las tarifas promedio en la zona, los horarios de mayor demanda, el tipo de establecimiento, así como los mecanismos de verificación y cumplimiento necesarios para garantizar la aplicación de la medida.