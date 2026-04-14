Apoya comisión dos horas de estacionamiento gratis con compra mínima 

Integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito de la LXII Legislatura mexiquense respaldaron la iniciativa del PVEM para establecer que las unidades económicas que cuenten con estacionamiento, ya sea de manera directa o por concesión, otorguen gratuitamente dos horas del servicio a su clientela, ya que permitiría evitar la saturación vehicular y reordenar los espacios públicos.

La Comisión de Seguridad Pública y Tránsito del Congreso local consideró viable que las unidades económicas que cuenten en sus espacios con estacionamiento otorguen gratuitamente dos horas del servicio a su clientela, conforme a la iniciativa de la bancada del PVEM, coordinada por el diputado José Alberto Couttolenc (Foto: Especial).

Al reconocer la propuesta de la bancada que coordina el diputado José Alberto Couttolenc Buentello, el parlamentario Isaías Peláez Soria (PVEM), la congresista Nelly Brigida Rivera Sánchez (morena) y el legislador Mariano Camacho San Martín (PRI) coincidieron en que la prestación se conceda únicamente a quienes acrediten una compra en el establecimiento o complejo comercial.

En sesión de trabajo para analizar la iniciativa, el parlamentario Isaías Peláez Soria (PVEM) explicó que los estacionamientos están regulados para mitigar problemas de movilidad y constituyen herramientas clave para el orden vial. Advirtió que, cuando el acceso a estos espacios resulta costoso, se generan efectos negativos como la obstrucción de vialidades, congestionamientos y riesgos para las personas.

Al señalar que la iniciativa se orienta a retomar esa función, indicó que también obedece a múltiples quejas ciudadanas por su elevado costo en determinados negocios, y por el abuso que representa el doble cobro al consumir en el comercio y por estacionarse.

A su vez, la diputada Nelly Brigida Rivera Sánchez señaló que el planteamiento introduce una regla de equilibrio entre el derecho económico del negocio y el de las personas a la movilidad. Recordó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la entidad cuenta con 899 mil 575 establecimientos económicos, muchos de los cuales ofrecen este servicio.

Para el legislador Mariano Camacho será necesario ampliar el estudio de la propuesta y consultar con el sector empresarial, con los municipios que llevarán a la práctica la medida, y con la Comisión de Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero, por tratarse de un tema que la involucra.

La propuesta solicita reformas al Código Administrativo estatal para establecer que las unidades que presten el servicio, de manera directa o por concesión, en centros comerciales, supermercados, tiendas de autoservicio, hospitales o clínicas de salud privada, escuelas, universidades o centros educativos privados, centros de hospedaje, restaurantes, cafeterías y otros, concedan este tiempo a quienes acrediten una compra en el establecimiento o complejo comercial.

La modificación exceptúa de esta disposición a las personas usuarias que hagan uso del estacionamiento sin haber adquirido bienes o servicios en las unidades económicas referidas, y refiere que los ayuntamientos tendrán un plazo de 90 días para armonizar sus bandos municipales, reglamentos o demás disposiciones en materia de estacionamientos, para sincronizarlos con la reforma.

Señala que la autoridad municipal competente establecerá los criterios para definir la compra mínima que dará acceso gratuito a los estacionamientos, tomando en cuenta el nivel de consumo, las tarifas promedio en la zona, los horarios de mayor demanda, el tipo de establecimiento, así como los mecanismos de verificación y cumplimiento necesarios para garantizar la aplicación de la medida.

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