Apoya Elías Rescala a deportistas de Naucalpan

El Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Elías Rescala, donó uniformes deportivos para que los jugadores de futbol del Club Nopala A puedan competir en la liga local, esta temporada.

Entrega uniformes a integrantes del Club Deportivo Nopala A, equipo con más de seis décadas de tradición en la comunidad

El equipo, integrado por 25 jugadores de entre 16 y 30 años de edad, representa una tradición deportiva de varias décadas en la comunidad y se ha consolidado como un espacio de encuentro para jóvenes y familias.

Juan Alfredo Ruiz, representante del club, agradeció el respaldo del diputado y destacó que este apoyo fortalece el compromiso de los integrantes para continuar practicando el deporte y promoviendo valores entre las nuevas generaciones.

“Aparte de la identidad, nos brinda un excelente compromiso, apoyo, tanto física como moralmente para seguir con el deporte.

“Mi papá fue el fundador de este equipo más de sesenta, setenta años, por eso se le mandó a poner de este lado su logo Alfredo Ruiz, entonces para nosotros genera muchísimo compromiso y le doy mil gracias al diputado Elías”, dijo Juan Alfredo.

Rescala dijo que con acciones como esta, no sólo se apoya el deporte sino que se fortalece la unidad de las familias mexiquenses.

“Lo más importante es trabajar en equipo, en nuestro país, en nuestro México, en nuestro Naucalpan ha faltado una cosa, dejar de dividirnos, dejar de darnos los unos contra los otros.

“Para eso está el PRI, para echarle para delante, no vamos a dejar de trabajar por las comunidades, vamos a seguir trabajando de la mano de todas y todos ustedes” aseguró el diputado por el distrito 32.

Además de los uniformes deportivos, en el encuentro con vecinas y vecinos de Valle de San Mateo Elías Rescala entregó pintura, impermeabilizante y aparatos ortopédicos como bastones y andaderas.

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