Apoyo a discapacitados ayudará en la renovación de equipos para su movilidad

«Ah pues muy bueno, muy bueno porque nos apoya en nuestra discapacidad como yo; o sea, yo quiero remodelar mis prótesis que ya no me sirven, tengo una amputación de los dos pies y a mí me va a servir para eso».

«Hay que tener paciencia porque pues no somos los únicos». (Foto: Manuel Luna)

Como Blanca Estela Martínez, el programa de Bienestar para personas con discapacidad podrá ser aprovechado para que, mexiquenses en esta condición, mejoren su estilo de vida y el de su núcleo familiar, y convertirse en personas con mayor libertad, aunque en algunos casos, las personas de este sector requieren de un mayor ingreso.

«Cambiar mis prótesis porque pues ya están mal (…) sí voy a necesitar más, porque pues sí, están muy caras pero, pues es una ayuda más que nada es una ayuda».

El acceso al Programa requiere como lo platicó la beneficiaria, del apoyo de su familia, tanto para el trámite, como para el acompañamiento para recoger la tarjeta y el apoyo económico.

«Pues en mi familia, yo lo primero que hice es inscribirme, y registrarme y ellos me apoyaron el registro, sí también mi esposo me acompaña, mi hijo pues no, porque está en la escuela».

Las personas que tienen acceso a este programa, tienen una preocupación aminorada.

«Yo tengo planeado ocuparlos para mi beneficio, (…) sí sirve también si me va a apoyar ¿Por qué? porque me voy a poder mover más, o sea ya no van a estar mis prótesis tan tan mal, o sea, ya voy a poder poco a poquito ir guardando para poderlas reparar?

Finalmente afirmó que si bien tuvo que esperar cerca de medio año, la atención para el registro y la entrega fue buena.

«Hay que tener paciencia porque pues no somos los únicos, pero sí fue rápido, fueron cinco meses de espera (…)creo que muy bueno muy bueno muy serviciales muy amables», relató Blanca Estela Martínez Chávez, quien tiene una discapacidad de dos amputaciones en los pies.

