Aprehenden a posible narcomenudista tras controlar conflicto en Xonacatlán

Oportuna intervención por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), permitió la aprehensión de un individuo probable responsable de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Héctor “N” (Foto: Especial).

Mientras efectivos estatales llevaban a cabo operaciones de vigilancia para la protección de las y los mexiquenses, en apego a las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, sobre la calle Independencia, en la colonia San Francisco, se percataron que un sujeto golpeaba a otra persona. Enseguida, los oficiales procedieron a contener la situación; sin embargo, también fueron agredidos por dicho sujeto.

Luego de neutralizar el conflicto, las fuerzas del orden llevaron a cabo una inspección protocolaria y aseguraron 13 bolsas de plástico, en cuyo interior había una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como cristal.

Indicios recuperados por las autoridades (Foto: Especial).

Por los hechos, detuvieron a Héctor “N” de 37 años, quien después de conocer los derechos que la ley consagra a su favor, fue trasladado a la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se definirá su situación legal.

