Aprehenden a probable responsable de robo de vehículo con mercancía 

Un individuo identificado como Daniel “N”, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en cumplimiento de orden de aprehensión girada en su contra por el delito de robo con violencia de vehículo con mercancía.

El probable implicado habría robado un vehículo con mercancía, además detonó un arma de fuego en contra del operador de la unidad, ocasionándole una lesión.

La investigación iniciada por los hechos precisó que el día 19 de agosto pasado, el ahora detenido y dos individuos más habrían interceptado al operador de un vehículo de carga marca Great Dane, en una vialidad en el municipio de Tepotzotlán.

Los probables implicados presumiblemente amagaron a la víctima con armas de fuego, con la finalidad de despojarlo de la unidad automotora referida, así como privarlo de la libertad, sin embargo, la víctima aprovechó un descuido de estos sujetos para huir y ponerse a salvo.

No obstante, uno de los probables implicados habría detonado un arma de fuego en contra de esta persona, ocasionándole una lesión en la pierna. La víctima solicitó auxilio a personal que se encontraba laborando en una caseta de cobro, quienes a su vez alertaron a elementos de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) de estos hechos, por ello arribaron al lugar y mediante acción operativa detuvieron al probable implicado, además recuperaron el vehículo de carga.

El probable implicado fue presentado ante el Agente del Ministerio Público, quien inició la investigación correspondiente por los hechos y después lo remitió ante un Juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, a disposición de un Juez, quien lo vinculó a proceso con plazo de dos meses para el cierre de investigación complementaria y medida cautelar de prisión preventiva.

Al detenido se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

