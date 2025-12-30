jueves, octubre 8, 2026
Inicio Destacadas Aprovecha los descuentos por pago anual del servicio de agua 2026

Aprovecha los descuentos por pago anual del servicio de agua 2026

Por
Redacción Así Sucede
-
0
357

En apoyo a la economía de las familias toluqueñas y fomentar el cumplimiento responsable, el Gobierno municipal a través del Organismo Agua y Saneamiento, invitan a la población aprovechar los beneficios de ser un usuario cumplido y realizar el pago anual del servicio de agua correspondiente al ejercicio 2026.

Realiza tu pago en enero y aprovecha el 8% más 4% de bonificación por cumplimiento continuo (Foto: Especial).

Durante el mes de enero, las y los contribuyentes podrán acceder a un descuento del 8%, más un 4% adicional por cumplimiento continuo, en febrero el incentivo será de 6%, con un 2% adicional por usuario cumplido, mientras que en marzo se aplicará un 4% de descuento.

Además, se contempla un 38% de descuento para personas que acrediten pertenecer a un sector vulnerable, como madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad y viudos, favoreciendo así a quienes más lo necesitan.

El Presidente Municipal, Ricardo Moreno reitera que estos beneficios forman parte del compromiso de ser una administración cercana a la ciudadanía, asimismo, llama a los usuarios anticipar su pago y despreocuparse durante el año, pues su contribución permite fortalecer los servicios públicos.

Los interesados podrán acudir a realizar su pago a partir del 2 de enero de 2026 en las oficinas de atención y cobro del Organismo Agua y Saneamiento, ubicadas en avenida Primero de Mayo #1707 Oriente, colonia Zona Industrial; en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, colonia Centro, de 9:00 a 19:00 horas, en Francisco Murguía, #100 Oriente, esquina Benito Juárez, colonia Francisco Murguía; Paseo de los Abedules sin número, casi esquina Paseo de los Sauces; y en calle 23 de septiembre #529, colonia Morelos, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, y los sábados y domingos todas ellas en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

Comentarios

comentarios

ARTÍCULOS RELACIONADOSMás del autor

Algunos derechos reservados, Felipe A González L.