Aprueba Cabildo de Toluca Bando Municipal 2026

El Presidente Municipal, Ricardo Moreno y el cuerpo edilicio aprobaron el Bando Municipal 2026 y las modificaciones al Código Reglamentario, lo que apoya la idea clara de una Toluca fuerte, con reglas, derechos y visión a largo plazo, por ello el alcalde destacó que esta aprobación muestra que no solo se administra el presente, sino que con responsabilidad se conduce al desarrollo del municipio.

Destaca Ricardo Moreno que la actualización y modificaciones al Código Reglamentario respaldan su visión con la responsabilidad pública.

Durante la Trigésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, el alcalde señaló que este documento consolida al municipio como garante de derechos, del orden urbano y de una administración moderna y eficiente, además detalló que el Bando es resultado de un trabajo colectivo y de un proceso de revisión permanente que integra las propuestas presentadas durante todo el año por los integrantes del cuerpo colegiado del Ayuntamiento.

Detalló que el Bando Municipal 2026 establece las bases para la ordenación y protección de espacios públicos y patrimonio histórico, fortalece atribuciones en innovación, planeación y gestión urbana, y se incorpora la figura de autorizaciones provisionales de giro para unidades económicas de bajo impacto.

Asimismo actualiza el lenguaje jurídico, incorporando el término niñas, niños y adolescentes, e incluye disposiciones en materia de sostenibilidad, y reconocer al CURP como prueba de vida para trámites administrativos, lo que garantiza un trato digno y accesible a las personas adultas mayores.

De manera complementaria, el cuerpo edilicio aprobó por unanimidad las modificaciones al Código Reglamentario Municipal, que ordena el espacio público, la actividad económica y la vida administrativa, reduciendo la discrecionalidad, profesionalizando la administración y fortaleciendo la gobernabilidad, asegurando así que los derechos se ejerzan con legalidad, certeza y equidad.

Al respecto, los ediles reconocieron que estas actualizaciones permiten guiar el rumbo del municipio, pues con reglas claras y una capacidad efectiva, el gobierno local consolida derechos para la población, asimismo destacaron que sus comentarios fueron tomados en cuenta en estas modificaciones.

También, se turnaron diversos asuntos a la Comisión de Desarrollo Económico.

Comentarios

comentarios