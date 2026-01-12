Aprueba Congreso creación de unidad médica del IMSS en Chalco

Para fortalecer la atención médica en la zona oriente de la entidad, la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense autorizó al Ayuntamiento de Chalco la donación de un inmueble con una superficie de 15 mil 734.27 metros cuadrados a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para la construcción de una unidad médica.

De acuerdo con la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ahí se brindará atención médica integral y preventiva en el primer nivel; se prestarán diferentes servicios médicos y se entregarán medicamentos.

De acuerdo con la iniciativa de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, a la cual dio lectura la diputada Jennifer Nathalie González López (morena), en esta unidad se brindará atención médica integral y preventiva en el primer nivel y, se prestarán servicios como: consultas generales, control de enfermedades crónicas, atención materno-infantil, salud mental, salud reproductiva, odontología, vacunación y exámenes de laboratorio, así como la entrega de medicamentos.

Este documento establece que la donación estará condicionada a que no se modifique su uso y destino; de lo contrario, el inmueble se revertirá al patrimonio municipal.

El texto señala que los dictámenes de factibilidad concluyeron que el predio es apto para el desarrollo de una unidad médica, al contar con infraestructura y servicios consolidados, condiciones topográficas y geotécnicas favorables, así como un uso de suelo compatible con el giro hospitalario. Además, destaca que dispone de adecuada conectividad regional, no presenta riesgos naturales ni antrópicos y cumple con la normativa técnica, reglamentaria y de protección civil vigente.

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