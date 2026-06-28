Aprueba Huixquilucan fondo especial para atender emergencias por lluvias y deslaves

El Ayuntamiento de Huixquilucan aprobó, por unanimidad de votos, la creación de un fondo económico especial de un millón de pesos para la atención de emergencias por inundaciones o deslaves provocados por la temporada de lluvias en el territorio municipal, con el fin de mitigar las afectaciones, proteger la integridad física de las familias y tener una respuesta inmediata ante cualquier contingencia. La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que este fondo está destinado para brindar una atención inmediata en caso de que se presenten afectaciones mayores provocadas por las lluvias de la temporada.

(Foto: Especial)

Durante la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, la alcaldesa mencionó que este recurso se destinará de forma directa para financiar trabajos inmediatos, tales como limpieza de vialidades, estabilización de zonas vulnerables y apoyo a las familias que pudieran resultar afectadas. El fondo está destinado para brindar una atención inmediata, en caso de afectaciones mayores provocadas por las lluvias, y permitirá activar brigadas de emergencia de manera ágil.

La presidenta municipal explicó que en la presente temporada de lluvias, el personal del Equipo Delta de Aguas de Huixquilucan y del Sistema Municipal de Comunicación y Emergencias 24/7 realizan labores de desazolve, monitoreo de cauces y atención a incidentes viales en las zonas Tradicional, Popular y Residencial. Personal del Sistema Municipal de Comunicación y Emergencias 24/7 se encuentra vigilando de manera permanente las tres zonas del territorio, para actuar de manera oportuna en caso de algún incidente ocasionado por las precipitaciones.

La alcaldesa Romina Contreras hizo un llamado a las y los huixquiluquenses a sumarse a las labores preventivas desde sus hogares, evitando tirar basura en las calles, barrer los frentes de sus casas y reportar de manera oportuna cualquier acumulación de agua, pues la prevención es una tarea compartida entre sociedad y gobierno. El Sistema Municipal de Comunicación y Emergencias 24/7 está conformado por elementos de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Seguridad Pública y Vialidad, Gobierno, Aguas, Infraestructura, Servicios Públicos y Mensaje e Imagen Institucional, entre otros.

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