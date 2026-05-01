Aprueba Huixquilucan la integración del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción 

Con el objetivo de consolidar una gestión pública eficiente y transparente, el Ayuntamiento de Huixquilucan aprobó, por unanimidad de votos, la integración del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción, para el periodo 2026 – 2027, para seguir avanzando en el combate a la corrupción y la rendición de cuentas.

Durante la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, también votaron a favor de la integración de Marycarmen Gómez Gil al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal de Anticorrupción de Huixquilucan.

Durante la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, explicó que este Comité tiene el propósito de diseñar políticas públicas y promover programas para combatir la corrupción en procesos administrativos del municipio, así como reforzar las acciones del gobierno municipal para continuar como una administración transparente.

«En Huixquilucan, trabajamos de frente a la gente, y gracias a que manejamos los recursos con honestidad, hoy tenemos mejores programas para todos. Con el apoyo del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal Anticorrupción, estamos blindando al municipio para que siga siendo el mejor lugar para vivir. Fortalecer organismos como éste es clave para consolidar a Huixquilucan como un referente de buen gobierno”, sentenció Romina Contreras.

Este Comité fue aprobado para el periodo que comprende del 16 de mayo de 2026 al 15 de mayo de 2027, el cual está integrado por el presidente del Comité de Participación Ciudadana y presidente del Comité Coordinador Municipal del Sistema Municipal de Anticorrupción, Rogelio Ambrosio Meneses Aguilar; el titular del Órgano Interno de Control Municipal, Benito García Ávalos; y el titular de la Unidad de Transparencia Municipal, Diego Tejeda Calvario.

«Con la renovación de dicho órgano y la suma de perfiles ciudadanos, Huixquilucan consolida su posición como referente en gestión pública. Al robustecer estos mecanismos de supervisión, la administración garantiza que la integridad y rendición de cuentas sean los pilares encargados de salvaguardar el patrimonio municipal, asegurando un gobierno abierto que actúe siempre con ética en beneficio de la población”, señaló Romina Contreras.

Asimismo, en esta Sesión Ordinaria de Cabildo, se aprobó, por unanimidad de votos, la integración de Marycarmen Gómez Gil al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Municipal de Anticorrupción de Huixquilucan, para fortalecer el vínculo directo entre la ciudadanía y las autoridades, así como vigilar el correcto uso de los recursos públicos y prevenir, detectar y sancionar posibles actos de corrupción o faltas administrativas.

Por último, la alcaldesa indicó que este nombramiento fortalece los pilares de ética y rendición de cuentas de la actual administración, toda vez que se construyen filtros sólidos para asegurar que la honestidad sea uno de los ejes principales de los servidores públicos.

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