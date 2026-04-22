Aprueban declarar el 20 de noviembre como Día del Floricultor Mexiquense

La Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado de México aprobó por unanimidad la iniciativa para declarar el 20 de noviembre de cada año como el “Día del Floricultor Mexiquense”.

Héctor Raúl García González, quien destacó la relevancia de esta actividad en la entidad (Foto: Jimena Ruelas).

La propuesta fue presentada el Partido Verde Ecologista de México y promovida por el diputado Héctor Raúl García González, quien destacó la relevancia de esta actividad en la entidad.

El legislador subrayó que el estado de México es un referente nacional e internacional en la producción de flores, al generar más de 311 millones de dólares en 2024 y concentrar el 33% de la superficie floral del país.

Asimismo, señaló que municipios como Villaguerrero, Tenancingo y Coatepec de Harinas concentran el 90% de la producción estatal y el 80% de las exportaciones nacionales.

Explicó que la fecha del 20 de noviembre fue elegida para conmemorar la inauguración de la central de abasto de flor en Villaguerrero y la venta de la primera flor en ese lugar.

“Si bien es cierto hay producción en todo el estado, yo tenía una responsabilidad y un compromiso con mi distrito, que es el mayor productor de flor en la entidad”, expresó.

El diputado Octavio Martínez Vargas respaldó la iniciativa y resaltó la importancia de reconocer a este sector económico, además del apoyo que ha recibido por parte del gobierno estatal.

Por su parte, la diputada Ruth Salinas Reyes consideró que los floricultores merecen mayor reconocimiento institucional y propuso valorar el uso del término “Día de la Floricultura”, con el fin de incluir de manera más explícita la participación de las mujeres en esta actividad.

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