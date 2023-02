Aprueban iniciativa Spotlight para abatir el feminicidio en Edomex

En Comisiones Unidas, encabezada por la diputada Karina Labastida Sotelo, se aprobó el dictamen y proyecto de decreto parte de la iniciativa Spotlight para erradicar el feminicidio en el Estado de México e impulsar una vida libre de violencia para niñas, adolescentes y mujeres de la entidad, las diputadas de Morena, coincidieron en que la Agenda de Género es una prioridad para la Cuarta Transformación, así como la defensa de los derechos de las mujeres, pero aún queda mucho por hacer, ya que la entidad inicia el 2023, en el primer lugar por feminicidios.

Coinciden legisladoras, aún queda mucho por hacer, la entidad inicia el 2023, en el primer lugar por feminicidios. (Foto: especial).

En la sesión de trabajo, los integrantes de las Comisiones unidas de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición; Procuración y Administración de Justicia y para la Igualdad de Género, tras el análisis de la modificación y homologación de 11 leyes y códigos del Estado de México, parte de la Iniciativa Spotlight, aprobaron el dictamen, y la diputada de la 4T, Karina Labastida enfatizó, tras la aprobación de la reforma del paquete de leyes, queda pendiente el estudio y análisis de la Ley de Educación, que se analiza en la Legislatura y los Códigos estatales, que en breve se estudiarán.

Al tomar la palabra, la diputada Beatriz García Villegas afirmó “la Agenda de Género es una prioridad para la Cuarta Transformación, aunque existe la importancia de seguir abonando al acceso de una vida libre de violencia de las mujeres y seguir trabajando en reformas, la bandera de Morena es la defensa de los derechos que se les han negado históricamente a las mujeres, aún queda mucho por realizar, como el derecho al aborto, tarea pendiente en la entidad, hasta que una vida libre de violencia sea una realidad”.

Agregó, como legisladoras tenemos la responsabilidad histórica de sacar a la luz pública la violencia que padece este sector de la población, y tomar medidas para eliminarla, se logró armonizar el marco jurídico estatal con el federal, pendiente histórico y posiciona al Estado de México al frente para erradicarla, y los instrumentos internacionales colocan esta necesidad como una obligación del estado mexicano, para garantizar la salud, integridad y vida de las mujeres.

La diputada Mónica Álvarez Nemer, comentó, es un día histórico, hoy se cobran las facturas pendientes por las niñas, adolescentes y mujeres de la entidad, al reconocer el trabajo en comisiones, para enfrentar este tema tan lacerante, es proteger a las mujeres y aún se tiene mucho trabajo por realizar, pero seguramente seremos parteaguas a nivel nacional e internacional.

También, la diputada Yesica Rojas, reconoció la labor de los integrantes de las mesas de trabajo y destacó la presencia de las mujeres en la vida pública, quienes padecen discriminación, desigualdad y violencia, que se traduce en desapariciones y feminicidios, en México son 9 mujeres asesinadas por día, por lo que celebró el dictamen y se da un paso en la Legislatura, en alianza con la iniciativa Spotlight, que tiene el objeto de fortalecer las políticas para erradicar la violencia para poner fin a la impunidad de los gobiernos.

De igual forma, la legisladora Alicia Mercado, refirió que, para avanzar en este momento legislativo, ha pasado más de un siglo, ante una realidad en que las mujeres siguen desapareciendo y se comercializan como objetos, pierden la vida por defender sus derechos o por el simple hecho de ser mujer, es una realidad; este trabajo plural de más de 1 año, enarbola la suma de esfuerzos por cambiar una realidad que resulta lastimosa; y felicitó a todos por contribuir en este proyecto que culminará y a ONU mujeres.

El diputado Ariel Juárez, reservó el segundo transitorio que debe incluirse en el dictamen junto con su voto particular, agregó, “no es correcto, no debemos actuar irresponsablemente ni generar cargas, no se cumplió con el impacto presupuestal del proyecto, no se debe actuar con prisas ni al vapor; y reiteró, “no estoy en contra de la iniciativa, mi voto fue a favor, porque se debe seguir trabajando a favor de las mujeres, por ello debemos respetar los marcos legales, lo que mandata el reglamento legislativo”.

En este sentido, la diputada Carmen de la Rosa Mendoza señaló, la iniciativa ayuda a recomponer el tejido social en la entidad, ya que inicia el 2023, en el primer lugar por feminicidios, la acción merece respeto y apoyo en la actualización de la normatividad; la exigencia es continuar con estos trabajos, es una preocupación porque todas las acciones a favor de las mujeres deberán contar con los recursos suficientes, para que la iniciativa permita erradicar la realidad que aqueja al Estado de México, debemos abonar de manera imparcial, el derecho de las mujeres de vivir una vida sin violencia; “que no exista la muerte de otra mujer, ni agresiones; una vida libre de violencia, ni una más ni una menos”.

Antes, el presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Gerardo Ulloa Pérez, dio lectura al dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones a la normatividad vigente, para prevenir y enfrentar el feminicidio, respaldado por las diputadas de la LXI Legislatura, quienes impulsaron la iniciativa Spotlight para reformar el paquete de leyes.

