Aprueban que se realice auditoría especial a Atlacomulco por nanosatelites

De acuerdo con la diputada presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem), recibieron dos nuevas solicitudes para auditorías especiales en los municipios de Toluca y Atlacomulco, de las cuales, en el segundo caso fue aprobada la solicitud, mientras que la referente a Toluca, deberá cumplir con los requisitos para su ejercicio.

Diputada Evelyn Osornio Jiménez, presidente de la Comisión de Vigilancia del Osfem (Foto: redes Legislatura).

«Como cada Sesión de la Comisión yo tengo que presentar aquellas solicitudes que han llegado, cuáles cumplen, cuando no cumplen con los requisitos como les comentábamos, hemos aprobado 14 solicitudes y de las que han llegado digamos de julio para acá, han sido seis, más tres que se aprobaron en la pasada sesión que fue Chalco, Chimalhuaán, el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, y una que se reservó porque no cumplía con todos los requisitos, en esta ocasión se suma el municipio de Atlacomulco y el municipio de Toluca, esta última la solicitud no cumple con los requisitos, por lo que solo se aprobó la solicitud para el municipio de Atlacomulco».

Acordé a lo referido por Osornio Jiménez, la solicitud de Atlacomulco, está relacionada con los nanosatelites puestos en funcionamiento.

«Tiene que ver con una acción en particular, una adquisición del ejercicio fiscal 2020 y 2021 (…) a veces hacen específicas y a veces generales, aquí se habla particularmente sobre la puesta en marcha de la órbita de nanosatelites, pero no hay especificación de qué, en particular».

Además, recordó que una auditoría en lo general también se pueden solicitar respecto a un capítulo, respecto a alguna obra en específico, pero lo importante es que cumplan los cinco requisitos.

«Uno de los cinco requisitos son las pruebas, y a veces, es lo que más se complica para que puedan ellos decir que sí hay un objeto que se pueda auditar, recuerden que nosotros una vez que recibimos las cuentas públicas de cualquier año, siempre puede permanecer cualquier procedimiento que se tenga que llevar a cabo, sobre lo que ya se analizó en la cuenta pública; que no haya esta confusión, siempre me pasa cuando recibo las cuentas públicas, que la gente piensa que con eso ya aprobamos, que ya no hay una sanción, eso no es así, se recibe el informe de las cuentas públicas y aún así continúan los procedimientos administrativos que conlleve el que exista algún procedimiento ejecutor a algún servidor público, o alguna sanción o alguna inhabilitación que bueno eso pasa también con el Tribunal de Justicia Administrativa».

Finalmente recordó que no hay un plazo para que se realicen las auditorías especiales, pues dependen de la carga de trabajo que tenga el Osfem, por lo que las auditorías especiales aprobadas en este 2023, seguramente se integrarán al programa anual de auditorías del próximo año.

