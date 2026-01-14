Aprueban reforma para homologar seguridad pública con Constitución y derechos humanos

Las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública y Tránsito aprobaron la iniciativa presentada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que reforma diversas disposiciones de la Ley de Seguridad y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de México en materia de seguridad pública.

(Foto: Jimena Ruelas).

Óscar Fidel González Mendívil, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad, informó que el objetivo es homologar el marco jurídico estatal con la Constitución Política de México, los tratados internacionales en derechos humanos y la política nacional de seguridad.

La propuesta contempla el refuerzo de la inteligencia, al otorgar a la Secretaría de Seguridad facultades de planeación, coordinación y ejecución, así como su vinculación con el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la interconexión en tiempo real con el Centro Nacional de Inteligencia y el reconocimiento del C-5 para facilitar el acceso a información para la prevención del delito.

Se establece la operación obligatoria de las mesas de paz a nivel estatal y municipal como instancias de decisión ejecutiva y coordinación inmediata, presididas por la persona titular del Ejecutivo y conformadas por diez entes públicos, con el Poder Judicial como invitado permanente. Sesionarán diariamente y de forma extraordinaria cuando sea necesario.

La iniciativa mejora las prestaciones de seguridad social para los cuerpos policiales, incorpora servicios como guarderías, becas, apoyos económicos, atención médica auxiliar y beneficios para familiares directos. También redefine el papel de la Universidad Mexiquense de Seguridad como coordinadora de academias municipales.

Asimismo, se refuerza la supervisión de la seguridad privada, la coordinación con la Federación y la Guardia Nacional, y la participación comunitaria. Se fortalecen la carrera policial, los procesos de certificación y control de confianza, y la coordinación interinstitucional para el intercambio de información y la persecución de delitos.

La reforma busca consolidar un modelo de seguridad centrado en la persona, respetuoso de los derechos humanos y orientado a la construcción de la paz.

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