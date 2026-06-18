Aprueban reforma para proteger áreas verdes urbanas en el Edomex

La Comisión Legislativa de Protección Ambiental y Cambio Climático del Congreso mexiquense aprobó por unanimidad una iniciativa del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para reformar diversas disposiciones del Código Administrativo estatal, con el objetivo de fortalecer la protección, ampliación y conservación de las áreas verdes urbanas.

La reforma establece como causa de utilidad pública la creación de nuevas áreas verdes urbanas, así como la ampliación y mejoramiento de las ya existentes. Además, fortalece las atribuciones de los municipios y del Consejo Consultivo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para impulsar políticas en la materia.

La propuesta contempla la reforma de diversos artículos del Código Administrativo estatal para incorporar mecanismos que permitan una mejor planeación de la infraestructura verde en las ciudades y garantizar su preservación.

Durante la discusión del dictamen, la diputada de Morena, Sandra Patricia Santos Rodríguez, señaló que el crecimiento urbano acelerado ha reducido de manera constante los espacios verdes, afectando la calidad del aire, elevando las temperaturas y limitando los espacios de convivencia para las familias.

Indicó que las áreas verdes ya no pueden considerarse un elemento accesorio del desarrollo urbano, sino infraestructura ambiental indispensable para la salud pública, la adaptación al cambio climático y la construcción de comunidades más seguras y habitables.

Por su parte, la diputada impulsora Itzel Pérez Correa, advirtió que el crecimiento acelerado de zonas urbanas como el Valle de México y el Valle de Toluca, así como el incremento en el uso de vehículos, ha generado mayores niveles de contaminación y deterioro ambiental, escuchemos:

“Los espacios verdes ya no son solo adornos para que la ciudad se vea bonita. El día de hoy tenemos que verlos como un pulmón de vida indispensable para nuestra salud y para nuestro bienestar”, señaló.

La legisladora afirmó que la reforma busca generar una corresponsabilidad entre autoridades y sociedad para garantizar la conservación de la vegetación urbana y asegurar que cada árbol y cada parque contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

Tras su aprobación en comisión, el dictamen será remitido al Pleno de la Legislatura para su análisis y eventual votación.

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