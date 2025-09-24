Aquí están diez noticias que te ponen al día este miércoles

Aquí hay una selección de noticias para que inicies el día con suficiente información de Toluca y el Edomex.

1.⁠ ⁠En México, se calcula que más de 1.6 millones de menores padecen Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad aunque sean padecimientos que se diagnostican principalmente en la infancia, estos pueden prolongarse hasta la edad adulta, sin haber sido identificados.

2.⁠ ⁠Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Cifras oficiales revelan que en México los casos de trata y corrupción de menores han mantenido una tendencia a la alza durante este año.

3. Luego de la presentación del segundo informe de la gobernadora Delfina Gómez, el sector empresarial mexiquense reconoció los avances de la administración estatal. Sin embargo aún hay pendientes importantes como el desarrollo de infraestructura y los temas de seguridad.

4. Las comparecencias de los secretarios relacionadas al segundo informe de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se definirán en la semana del 5 al 12 de octubre.

5. La diputada Brenda Colette Miranda Vargas busca garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio o dependientes de víctimas por desaparición.

6.⁠ ⁠La prórroga de 90 días dada a conocer por el Gobierno de Estados Unidos para la aplicación de aranceles a nuestro país, da un respiro al sector industrial que permitirá a las empresas generar estrategias, desarrollo de proveeduría local y algunas otras medidas que les permitan mantenerse en el mercado.

7.⁠ ⁠El Partido Verde Ecologista del estado de México impulsará captadores de agua pluvial en mercados, señaló la diputada Miriam Silva Mata.

8.⁠ ⁠La Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros recibió 16 reportes de instituciones financieras que sufrieron suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales.

9.⁠ ⁠La gobernadora Delfina Gómez presidió la Mesa de Paz en el municipio de Temascaltepec, donde recordó que para el gobierno estatal es prioridad brindar seguridad y fortalecer la tranquilidad de las familias en cada municipio de la entidad.

10.⁠ El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, presentó una solicitud de licencia temporal para ausentarse de su cargo hasta por 15 días, contados a partir de mañana 24 de septiembre. Durante la sesión extraordinaria del Cabildo del ayuntamiento de Toluca el edil explicó que su petición obedece a un «asunto de carácter estrictamente familiar».

