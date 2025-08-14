Aquí están nueve noticias que te ponen al día este jueves

Aquí hay una selección de noticias para que inicies el día con suficiente información de Toluca y el Edomex.

1.⁠ ⁠Un dron de origen estadounidense sobrevoló el estado de México y de manera especial la zona de Valle de Bravo, Tejupilco, Zacazonapan y Otzoloapan. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García, reconoció el sobrevuelo del dron no tripulado, que hace trabajos de investigación para el gobierno de México.

2.⁠ ⁠La mañana de este miércoles, en la colonia Del Parque, una mujer fue hallada sin vida con múltiples impactos de bala. Junto a su cuerpo se encontró una cartulina con un mensaje presuntamente ligado a la disputa por la venta de narcóticos.

3.⁠ ⁠En la zona del valle de Toluca, a partir del 2018 el número de empresas aumentó en cinco mil, lo que suma actualmente 44 mil unidades económicas, de acuerdo con los resultados de los Censos Económicos 2024.

4.⁠ ⁠Activistas de la Asamblea No al Tarifazo Edomex manifestaron su rechazo a un incremento en las tarifas del transporte público en el Estado de México, al considerar que el alza es injustificada frente a la calidad del servicio.

5.⁠ ⁠El sector transporte del Estado de México cuestionó los argumentos de la marcha organizada contra el aumento en el precio de transporte público convocada para el próximo 17 de agosto en el jardín Bolivar de la Ciudad de Toluca.

6.⁠ ⁠El sector empresarial se encuentra desprotegido y sin avances significativos en materia de mejora regulatoria, combate a la informalidad e inseguridad donde las autoridades de los tres niveles de gobierno han quedado a deber.

7.⁠ ⁠140 jóvenes se reunieron en el Parlamento Juvenil del Estado de México para presentar propuestas a la Cámara de Diputados. El parlamento juvenil busca dar voz a los jóvenes y promover su participación política en la transformación de la sociedad.

8.⁠ ⁠La Diputación Permanente recibió 29 iniciativas para donar el mismo número de hospitales al IMSS-Bienestar, con el objetivo de dar atención integral, gratuita, y con medicamentos en favor de personas que no cuenten con seguridad social.

9.⁠ ⁠El Instituto de Estudios Legislativos, presentó la revista “Transformación Legislativa”. El objetivo es lograr una publicación basada en valores, que también se encuentre abierta para la participación de la ciudadanía, proteger los contenidos de la comercialización pero, sobre todo, romper con la barrera académica.

