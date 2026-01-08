Araceli Casasola advierte abandono en salud mental y falta de regulación en centros de rehabilitación

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Araceli Casasola Salazar, advirtió que el estado enfrenta un grave rezago en materia de salud, particularmente en atención a la salud mental.

Diputada del Partido de la Revolución Democrática, Araceli Casasola Salazar (Foto: Jimena Ruelas).

Señaló que problemáticas como el consumo de drogas y alcohol están creciendo en colonias y municipios, donde muchas personas en situación de adicción viven en condiciones de abandono, sin acceso a atención médica ni acompañamiento profesional.

“No hay médicos, no hay psicólogos que los atiendan. Tienen que ser gente especializada en atenderlos”, expresó.

Casasola explicó que gran parte de estas personas no están en esa situación por decisión propia, sino por abandono familiar, desempleo, depresión y falta de atención emocional. Indicó que la ausencia de una política sólida de salud mental agrava el problema.

Respecto a la posibilidad de aplicar cuotas de recuperación en centros de rehabilitación, la legisladora dijo que estaría de acuerdo únicamente sí el sistema de salud ofreciera servicios de calidad, infraestructura adecuada, medicamentos y personal suficiente.

“¿Cómo vas a pedirle a alguien que de por sí lleva su medicamento y sale a comprarte el medicamento, de ahí va por la ambulancia y la renta y todo y todavía le vas a cobrar una cuota de recuperación?, pues no”, afirmó.

Recordó casos recientes en Valle de Chalco donde jóvenes habrían fallecido o resultado con lesiones graves dentro de los centros, sin que exista una investigación clara.

“Sí es tu tema como Secretaría de Salud regularizar esos centros. Porque la gente no tiene dinero para mandar a sus enfermos de drogadicción a otro lado que no sean esos centros, pero rehabilítalos”, sostuvo.

Finalmente, la diputada alertó sobre el deterioro del tejido social y la pérdida de valores familiares, así como el aumento de la inseguridad, factores que contribuyen al consumo de sustancias.

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