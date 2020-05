Aremi Fuentes es una de las figuras mexicanas en Levantamiento de Pesas

La pesista mexicana Aremi Fuentes Zavala es una de las cartas fuertes de nuestro país en Levantamiento de Pesas, para la próxima justa olímpica, aunque primero tendrá que lograr su boleto en la categoría de los 76 kilogramos, por lo que continúa con sus entrenamientos desde su casa debido a la contingencia.

(Foto: especial).

“Fuentes Zavala, es nuestra carta fuerte para Tokio, ha venido trabajando muy bien y estamos seguros que logrará su boleto olímpico, lamentablemente se atravesó la pandemia, pero seguramente mantendra su nivel”, expresó el entrenador nacional de la especialidad, Javier Tamayo Torres.

La llamada “Dama de Hierro”, sólo espera que se conozca el nuevo calendario oficial de las competencias que estaban en puerta para buscar el boleto olímpico y que se cancelaron momentáneamente por el COVID-19.

“Estamos a la espera de las nuevas fechas, estoy tranquila por esa parte, mi objetivo principal siguen siendo la plaza olímpica y solo espero la confirmación del nuevo calendario, por el momento mi preparación la llevo en casa”, explicó Fuentes Zavala.

Finalmente, dijo que se visualiza con una medalla el próximo año en Tokio; “Sí, me veo con una medalla olímpica. En el ciclo de Londres me ubicaba en el lugar 21 a nivel mundial, estos últimos años he trabajado y me he enfocado. He ascendido muchos lugares y ahora estoy ubicada en las 5 mejores del mundo”, concluyó.

