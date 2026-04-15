Arranca 1º Torneo Metropolitano de Futbol «Estadio de México. Un destino Futbolero»

En el marco de la estrategia “Estadio de México. Un Destino Futbolero”, el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), puso en marcha el Primer Torneo Metropolitano de Futbol 2026, una fiesta deportiva en la que participan más de 20 municipios del Estado de México, con el objetivo de fortalecer la identidad metropolitana y resignificar la importancia del uso de los espacios públicos recuperados para las familias mexiquenses.

Participan más de 20 municipios en esta fiesta deportiva organizada por la Sedui para promover la coordinación metropolitana y la resignificación de los espacios públicos recuperados (Foto: Especial).

Al encabezar la inauguración de la competencia y dar la patada inicial, Carlos Maza Lara, Titular de la Sedui, destacó que el torneo cobra un significado especial al coincidir con el espíritu de la justa mundialista del balompié. Enfatizó que el deporte también se disfruta en las canchas de barrio y en los espacios comunitarios que hoy cumplen su misión de unir a la sociedad y a sus autoridades locales.

La idea de este encuentro surgió en el seno de las reuniones de la Comisión Metropolitana, donde además de abordar temas como el ordenamiento territorial, la movilidad, seguridad y medio ambiente, se planteó al deporte como un eje clave para construir ciudades más humanas y solidarias.

El Secretario Maza Lara anunció que el equipo campeón recibirá como premio para su municipio, la rehabilitación de un componente de la unidad deportiva que elija, ya sea el mejoramiento de una multicancha, una trotapistas, las gradas o un módulo sanitario.

En la Unidad Deportiva y Escuela del Deporte “Tratados de Teoloyucan”, uno de los 52 espacios deportivos rehabilitados con el Programa de Obra Pública estatal, con el incentivo del premio, además de las porras de los más de dos mil asistentes provenientes de los municipios participantes y las batucadas en las gradas, dio inicio el primer partido entre Teoloyucan y Nicolás Romero, que concluyó con un marcador de 3-2 a favor del equipo visitante.

En esta fiesta deportiva participan los equipos de Amecameca, Axapusco, Ayapango, Chiconcuac, Cocotitlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca, Jaltenco, Jilotzingo, Juchitepec, Melchor Ocampo, Naucalpan, Nextlalpan, Nicolás Romero, Ozumba, Temamatla, Teoloyucan, Teotihuacán, Tepetlixpa, Tepotzotlán, Tlalmanalco, Tultitlán y Zumpango.

Al arranque del torneo asistieron Armadno García Méndez, Subsecretario de Movilidad del EdoMéx; Luis Domingo Zenteno Santaella, Presidente Municipal de Teoloyucan, y Yoselin Nanyeli Mendoza Ramírez, Presidenta Municipal de Nicolás Romero, quienes animaron a sus equipos en el primer encuentro.

También acudieron las alcaldesas y alcaldes de Ayapango, Chiconcuac, Cocotitlán, Huehuetoca, Jilotzingo, Melchor Ocampo, Nextlalpan, Tultitlán y Jaltenco.

Finalmente, se invitó a los jugadores y sus familias a conducirse con juego limpio, recordando que el trabajo en equipo es la clave para alcanzar las grandes metas metropolitanas. Toda la información y el seguimiento del torneo estarán disponibles en el sitio web sedui.edomex.gob.mx y en las redes sociales oficiales de la dependencia, en Facebook y X @SEDUIEdomex, así como en Instagram @sedui_edomex.

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