Arranca campaña intensiva de vacunación en Edomex

El Gobierno estatal y municipal dio inicio a la Campaña Intensiva de Vacunación 2025, contra Hepatitis A y B, COVID-19 y varicela, a fin de lograr que la población toluqueña pueda reforzar y completar su esquema de vacunación.

Se aplicarán dosis contra hepatitis A y B, covid-19, varicela, entre otras (Foto: Especial).

En un esfuerzo conjunto de la presidenta honoraria del DIF Toluca, Rocío Pegueros Velázquez y la secretaria de Salud, Macarena Montoya Olvera, refirieron que personal médico recorrerá todo el municipio como parte de la campaña intensiva de Vacunación 2025.

Esta campaña busca acercar los servicios de salud a cada comunidad, señaló Pegueros Velázquez, quien en representación del alcalde Ricardo Moreno, resaltó que el Gobierno municipal y el DIF Toluca seguirán fortaleciendo las acciones de prevención y bienestar para mejorar la calidad de vida de las familias toluqueñas.

A su vez, Montoya Olvera destacó que serán 57 unidades móviles especializadas donde se aplicarán las vacunas contra rotavirus, hepatitis A y B, varicela, sarampión, rubeola, virus del papiloma humano, influenza, COVID-19, de manera gratuita.

El Gobierno municipal y estatal continúan trabajando coordinadamente para garantizar que todas y todos tengan acceso a la salud pública.

