Arranca este fin de semana la Cuarta Temporada 2022 de la CUTUAEM

Del 2 de julio al 28 de agosto se presentarán las obras que conforman la Cuarta Temporada 2022 de la Compañía Universitaria de Teatro. En esta ocasión son tres puestas en escena que se dividirán entre en Teatro Universitario de Cámara Esvón Gamaliel y el Teatro Universitario Los Jaguares.

(Foto: Especial).

Este martes, la Compañía Universitaria de Teatro realizó en anuncio oficial de esta nueva temporada teatral. Al respecto, el director de la CUTUAEM, Juan Carlos Embriz, explicó que las obras abordan distintas temáticas.

En el Teatro Universitario Los Jaguares se presentará la puesta en escena “Un rey de chocolate “ del grupo Theodomay, dirigida por Jorge Arredondo con funciones del 2 de julio al 28 de agosto todos los sábados y domingos a la una de la tarde con entrada para adultos de 60 pesos y niños de 30 pesos.

Otra de las obras que el público podrá ver en el marco de la Cuarta Temporada de Teatro Universitario es “Su vestido no era Tardán sino Victoria Secret” del grupo Teatro Lunar, adaptación de Antonio Zúñiga de la obra “Ricardo III” de William Shakespeare; la dirección está a cargo de Israel Ríos. “Su vestido no era Tardán sino Victoria Secret” tendrá funciones en el Teatro Los Jaguares del 7 de julio al 28 de agosto de jueves a sábados a las siete de la noche y los domingos a las seis de la tarde. La entrada general será de cien pesos, con descuentos para adultos mayores, estudiantes y académicos.

La tercera obra es “El aniversario”, una obra de Antón Chéjov dirigida por Franz Wusterhaus con el grupo Reflejo Teatro con funciones en el Teatro Universitario de Cámara Esvón Gamaliel del 14 de julio al 28 de agosto de jueves a sábado a las siete de la noche y domingos a las seis de la tarde con entrada general de cien pesos.

“El Rey de Chocolate tiene un temática de inclusión que con base en las canciones y el repertorio de Francisco Gabilondo Soler toman un poquito el tema de la discriminación, el no racismo y también la inclusión. Por otro lado, ‘Su vestido no eran Tardán sino Victoria Secret’ maneja el tema de la no violencia, la tragedia de Ricardo Tercero es un asunto de violencia y asesinatos en la corte, entonces aquí hay un tema derivado de la no violencia.

Y ‘El aniversario’ es una obra que abona para la cultura de paz; es una comedia de divertimento, es una comedia que lleva una trama muy simpática pero aborda a no exponer ni violencias ni tema de discriminación sino que aboga por una cultura de paz”, señaló.

El director de la Compañía Universitaria de Teatro informó que el acceso a las funciones de Jueves de Teatro tendrá un incremento pasando de 30 a 50 pesos.

“Tenemos un incremento en la cuota de recuperación de los Jueves de Teatro. Estábamos interesados en modificar esa cuota por parte de nuestro público debido a las necesidades que tenemos, a los requerimientos, el mantenimiento del teatro, todo es en función para mantener nuestra infraestructura.

Consideramos que todavía es una cuota accesible para las personas que vienen con su familia. En ese sentido, queremos que puedan venir y no queremos incrementar costos que no sean accesibles. Esa es la razón por la cual hemos modificado la cuota de Jueves de Teatro”, explicó.

Juan Carlos Embriz recalcó que el costo de acceso a las funciones correspondientes al resto de la semana no tendrán ninguna modificación.

