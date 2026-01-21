Arranca OFiT temporada de conciertos 2026 este domingo

Este fin de semana arranca sus actividades la Orquesta Filarmónica de Toluca con un concierto en el Teatro Morelos.

Tchaikovsky es el autor con el que la OFIT iniciará su Temporada Dominical este 25 de enero (Foto: Especial).

Tchaikovsky es el autor con el que la OFIT iniciará su Temporada Dominical este 25 de enero, interpretando la Obertura 1812, una obra que recrea una batalla épica a través de la música y es que en aquel año se desarrolló la llamada Batalla de Borodinó que protagonizaron franceses liderados por Napoleón y rusos liderados por el Zar Alejandro I, batalla que ganaron los rusos.

Para conmemorar esa batalla, el zar mandó a construir la Catedral de Cristo El Salvador y para su inauguración, en 1880, pidió a Tchaikovsky escribir una obra conmemorativa y el compositor diseña a través de los sonidos de la música la narrativa de la batalla.

En entrevista para Así Sucede, Gerardo Urbán y Fernández, director de la Orquesta Filarmónica de Toluca explicó que la Obertura 1812

“Inmediatamente, es obra se hace una de las más famosas de todos los tiempos porque lleva campanas, cañones, es toda una representación extraordinaria de lo que es la épica de la libertad de una nación y muy pronto fue adoptada, sobre todo la parte final de esta obra, como un himno de la libertad de los pueblos y se empezó a usar en muchas cosas, desde películas , series, hoy en día es quizá una de las obras de la música clásica más famosa de todos los tiempos”, indicó.

Además de la Obertura 1812, la OFiT interpretará ‘Capricho italiano’, otra obra de Tchaikovsky en la que narra su visita y visión del carnaval de Roma; además la orquesta interpretará “Carnaval Romano” de Berlioz.

El director de la OFiT adelantó que además de la música clásica, a lo largo de este año, la orquesta continuará los conciertos de crossover retomando conciertos de música pop; rock; música de películas y música mexicana. Además, precisó que en unas semanas más dará a conocer sus presentaciones de ópera y ballet que tendrá este 2026.

El primer concierto de la Orquesta Filarmónica de Toluca de este año será este domingo 25 de enero a la una de la tarde en el Teatro Morelos de la capital mexiquense a la una de la tarde con acceso libre y gratuito.

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