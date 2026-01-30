Arrancará Congreso periodo ordinario con 140 iniciativas por analizar

La LXII Legislatura mexiquense arrancará el Segundo Periodo Ordinario de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional el próximo 31 de enero, con una agenda en la que se prevé retomar 140 iniciativas presentadas por los siete grupos parlamentarios (morena, PVEM, PT, PRI, PAN, MC y PRD), así como 11 propuestas de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, informó el diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local.

El diputado José Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política, informó que las propuestas corresponden a los grupos parlamentarios y a la gobernadora Delfina Gómez.

Tras señalar que durante este periodo —el cual concluirá a más tardar el 15 de mayo— prevalecerán el respeto, el diálogo y la comunicación institucional con el Ejecutivo estatal, así como el consenso con todas las bancadas en beneficio de la población, el legislador indicó que se impulsará el análisis de diversas reformas, entre ellas las relacionadas con materia electoral, transparencia, seguridad social y la interrupción del embarazo.

En este sentido, detalló que se analizará el contenido de la legislación secundaria una vez que se extinga el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), conforme al plazo de 90 días establecido en la reforma constitucional, cuyo decreto de aprobación de la minuta correspondiente fue publicado en la Gaceta del Gobierno el pasado 4 de noviembre.

Por otro lado, explicó que se revisarán las propuestas orientadas a garantizar la aplicación efectiva, segura y oportuna de la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, mediante la adecuada operatividad y suficiencia presupuestal del sistema de salud. En cuanto al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), señaló que ya se encuentran en análisis diversos aspectos técnicos.

El también coordinador del Grupo Parlamentario de morena informó que su bancada se concentrará en la presentación de alrededor de 80 nuevas iniciativas en materia de salud, protección al medio ambiente y a los seres sintientes, así como de seguridad.

Finalmente, el parlamentario destacó que al interior del Congreso prevalece un clima de cordialidad y respeto, lo que ha permitido alcanzar consensos en reformas de gran relevancia, todas ellas orientadas al beneficio directo de la población; prueba de ello es que hasta el 93 por ciento de las iniciativas han sido aprobadas por unanimidad.

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