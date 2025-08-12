Asegura Policía de Toluca a cuatro personas por robo y encubrimiento de vehículos

En tres operativos distintos, la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca logró la detención de cuatro personas presumiblemente relacionadas con los delitos de robo y encubrimiento por receptación de vehículos.

En Valle Don Camilo, fue asegurada Diana “N” al conducir un auto con cromática de taxi y con reporte de robo a negocio, mientras que, en San Lorenzo Tepatitlán, Alejandro “N” y José Antonio “N” fueron arrestados tras ser señalados por el probable delito de robo de un teléfono celular.

Según el reporte oficial, tras el incidente, la víctima junto con algunos vecinos logró detener a los presuntos responsables, quienes presentaban golpes, y posteriormente los entregaron a los agentes de la Policía Municipal que llegaron al sitio.

Fue detenido José Luis “N” en la colonia Altamirano, al manejar un Chevrolet Captiva con reporte de robo vigente.

Las autoridades municipales informaron que las detenciones se realizaron bajo protocolos y respeto a los derechos humanos. Las cuatro personas presuntamente implicadas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para definir su situación jurídica.

