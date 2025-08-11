Aseguran drogas, armas y vehículos tras captura del “Crack”

Las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad del Estado de México, (SSEM), Fiscalías General de la República (FGR) y de Justicia Mexiquense (FGJEM) y Guardia Nacional (GN) dan a conocer los indicios asegurados en el sitio donde se resguardaba un objetivo prioritario.
Luego de la detención en un inmueble donde se detuvo a José Luis “N” alias “Crack”, se aseguraron cinco bolsas plásticas, 361 cigarros y 78 envoltorios todos ellos contenían hierba verde y seca con las características propias de las marihuana; 294 envoltorios con sustancia tipo cristal; 676 empaques plásticos con presunta cocaína en piedra y polvo; nueve playeras, un chaleco y nueve pantalones tácticos; cinco básculas grameras, una máscara antigas, un sombrero táctico; armamento diverso y tres vehículos marcas JEEP, modelos Cherokee, Jetta y Polo, el primero de ellos blindado.
Cabe mencionar que José Luis “N” alias “Crack”, es considerado como probable generador de violencia y fue detenido después de atacar con disparos de arma de fuego a los oficiales. Su detención y aseguramiento forman parte de las acciones que llevan a cabo propias del Mando Unificado Oriente en el Estado de México, donde al parecer actuaba.