Aseguran predio en Coyotepec, localizan mercancía y vehículos con reporte de robo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Policía Municipal de esta demarcación ejecutaron técnica de investigación de cateo en donde aseguraron un vehículo y mercancía con reporte de robo que se encontraba en un predio ubicado en la carretera Teoloyucan – Huehuetoca.

A través de técnica de investigación de cateo, autoridades hallaron pantallas de video, así como mercancía de la que no pudo acreditarse su origen lícito.

Como parte de una investigación iniciada por el robo de un vehículo con violencia en el municipio de Tlalnepantla ocurrido en el mes de noviembre de 2024, el Agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de una Autoridad Judicial este mandamiento para un predio ubicado en la carretera Teoloyucan – Huehuetoca, colonia La Planada del municipio de Coyotepec.

Durante esta técnica de investigación, se localizó una placa de circulación correspondiente a la motocicleta con reporte de robo, así como una caja seca modelo 2020, misma que también cuenta con reporte de robo del 26 de septiembre de 2025.

Además, fueron localizadas 42 pantallas de 43 pulgadas, cajas con ventiladores, bultos de loncheras y cajas de vasos de plástico, relojes de escritorio, entre otros objetos consistente en productos de importación, de los cuales no se pudo corroborar su origen lícito, por lo que también fueron colocados sellos de asegurado en el inmueble en tanto continúan las investigaciones.

