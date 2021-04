Así fue la ceremonia de los Premios Oscar

Este domingo se llevó a cabo la entrega número 93 de los Premios Oscar con algunas modificaciones en el formato de la ceremonia debido a la contingencia sanitaria. Entre los cambios que hubieron destaca los musicales y es que tradicionalmente los temas nominados en la categoría de Mejor Canción Original son interpretadas durante la ceremonia; en esta ocasión fueron grabadas y se transmitieron en una pantalla durante la llamada alfombra roja.

(Foto: Judith Chacón).

Otro de los cambios sustanciales que se realizaron fueron las sedes pues en esta edición además del Teatro Dolby, la Union Station de Los Ángeles fue la sede alterna al evento. De igual forma, en Europa el estudio de Canal Plus en París y el Instituto de Cine Británico, ubicado en Londres, sirvieron de sedes. En tanto, algunos cineastas y actores estuvieron a la distancia en diversos países como Australia, República Checa; entre otros.

En cuanto a los asistentes a la ceremonia, acudieron únicamente los nominados con sus acompañantes. Este año, para los medios de comunicación el acceso también estuvo restringido pues sólo se permitió una veintena de medios para cubrir el evento; mientras que fotógrafos oficiales fueron solamente cuatro.

Un cambio importante fue el orden de las categorías, ya que en años anteriores la categoría de Mejor Director se dejaba hacia final de la entrega, este año el ganador fue anunciado alrededor de la mitad de la ceremonia. Asimismo, el anuncio de la ganadora en la categoría Mejor Película, con la cual normalmente culminada la entrega, se realizó antes dejando para el final las categorías de Mejor Actriz y Mejor Actor.

México tenía especial atención en el anuncio de los ganadores del Premio de La Academia en la categoría de Mejor Sonido; ya que entre los nominados se encontraban los mexicanos Jaime Baksht, Michelle Couttolenc y Carlos Cortés por su trabajo en “Sound of metal”, logrando conseguir la estatuilla.

Latinoamérica estuvo representada en esta ocasión por el filme “El agente Topo”, una producción chilena, que competía en la categoría de Mejor Documental. Sin embargo, el filme sudafricano “Mi maestro el pulpo” fue el ganador.

En esta entrega de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, la directora Cholé Zhao se convirtió en la segunda mujer en obtener el Premio Oscar en la categoría de Mejor Dirección por el filme “Nomadland”; un premio que ya muchos auguraban pues la película fue la gran ganadora de la llamada Temporada de Premios.

Anthony Hopkins obtuvo el Oscar como Mejor Actor por su trabajo en “El padre” y Frances McDortmand ganó la estatuilla como Mejor Actriz por “Nomadland”.

La edición 93 de los Premios Oscar se convirtió en una entrega muy variada pues aunque por el número de nominaciones que tenía; “Mank” se perfilaba como la gran ganadora de la noche, los premios se dividieron entre los filmes “El padre”; “Sound of metal”; “Judas and the black messiah”; “La madre del blues”; “Mank” y “Soul”; que consiguieron dos estatuillas cada una. En tanto, “Nomadland” logró tres premios, “Minari” y “Tenet”, un galardón cada una en las categorías de Mejor Actriz de Reparto para Youn Yuh-jung y Mejores Efectos Especiales, respectivamente. En tanto, el filme ganador en la categoría Mejor Película Extranjera fue “Another Round” de Dinamarca. Mientras que la película que se quedó sin Premio Oscar fue “El juicio de los 7 de Chicago”, una producción de Netflix ; la cual a pesar de tener seis nominaciones, no obtuvo ningún galardón.

