Así será el Primer Concurso México Canta

El próximo 28 de abril abre la convocatoria para participar en el concurso binacional ‘México Canta’, organizado por la Secretaría de Cultura federal y en el que pueden participar intérpretes y compositores mexicanos y mexicoamericanos de entre 18 y 34 años.

El concurso estará conformado por distintas fases; la primera es digital, en ella los autores, cantautores o intérpretes podrán realizar su registro del 28 de abril al 30 de mayo en la página www.mexicocanta.gob enviando la grabación de un tema que puede ser a capela. En el caso de cantautores y compositores deberán participar con un tema inédito.

En entrevista para Así Sucede, Miguel Ángel Trujillo, director del Consejo Mexicano de la Música y miembro del Consejo de la Academia Latina de la Grabación, “ explicó que serán aceptados los participantes en cualquier género musical siempre y cuando siempre y cuando no haga referencia a la violencia. Además, detalló que aún cuando los cantantes o compositores queden fuera de la primera ronda, cada uno de ellos recibirá una retroalimentación.

«Una cosa muy importante es que si por algún motivo estos evaluadores consideran que la canción no está lista para competir o pasar a la siguiente fase que sería la estatal se les va a responder al autor dándole los motivos por los cuales no sigue avanzando dentro del Concurso. Se les darán algunas herramientas de lo que estos evaluadores ven si el falta afinación, si le falta trabajar en las estructuras para que el autor o cantautor siga puliendo su trabajo y lo mismo con los intérpretes. Es un concurso para encontrar al talento que no han tenido la manera o contacto con alguna editorial o discográfica para que los escuche«, explicó.

Serán tres primeros lugares, Mejor Canción, Mejor Intérprete y Premio por Elección del Comité Ejecutivo. A cada uno de ellos se les dará una beca y la grabación de un disco.

La primera fase será la municipal, de cada municipio serán 10 los participantes que pasarán a la fase estatal para elegir a un representante de cada estado. Tanto para México como para Estados Unidos, el concurso se dividirá por regiones: Norte, Centro y Sur por lo que los seleccionados de cada estado participarán con los otros estados correspondientes a su zona y de esta manera serán tres finalistas de México y tres más de Estados Unidos.

Los encargados de calificar a los participantes serán los integrantes del Comité Ejecutivo conformado por expertos musicales. A partir de la etapa regional, la calificación será 70 por ciento del jurado y 30 por ciento del público. Mientras que en la final que será el 5 de octubre en Durango, el público elegirá al ganador.

