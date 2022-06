¡Así serán los conciertos Elvis Presley Sinfónico de la OSEM!

Este fin de semana concluye la Temporada 146 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México con un concierto en la Sala Felipe Villanueva en Toluca el viernes primero de julio; el cual se replicará el domingo 3 julio en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario del municipio de Texcoco. Posterior a estos conciertos, la OSEM alistará sus conciertos de verano.

En 2021, la OSEM dedicó sus conciertos de verano a The Beatles. Este año la orquesta interpretará los éxitos de Elvis Presley. Foto: Especial.

Cada año, la Orquesta Sinfónica del Estado de México realiza una serie de presentaciones en distintos municipios de la entidad con programas musicales completamente diferentes a lo que interpreta en sus temporadas habituales. Este año, el público podrá disfrutar de la música de Elvis Presley con arreglos sinfónicos.

Rodrigo Macías, director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, explicó en entrevista para Así Sucede que los conciertos de verano son para atraer nuevo público y acercar la música sinfónica a las personas que normalmente no asisten a los conciertos en la Sala Felipe Villanueva.

“Los conciertos de verano de la Orquesta Sinfónica del Estado de México se han convertido en una ocasión especial que sirve para llamar a un público distinto, atraer un público distinto que normalmente no viene a la Sala (Felipe Villanueva) pero que disfruta igualmente de la orquesta en otras facetas. Y justamente, la OSEM es un gran grupo artístico y nuestro trabajo, nuestro objetivo en estos últimos años ha sido expandir la propuesta musical lo más que se pueda y en este sentido, los conciertos de verano ofrecen una faceta completamente distinta y atractiva de la orquesta sinfónica; hemos hecho conciertos de The Beatles, de Queen, música de películas, hicimos música de videojuegos y ahora toca el turno a Elvis Presley, el rey, el ídolo, uno de los grandes artistas del siglo XX que transformaron no sólo la historia de la música sino la cultura popular occidental”, explicó.

El director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México adelantó que el programa musical incluirá grandes éxitos de Elvis Presley como “Don’t be cruel”; “Always on my mind”; “Jailhouse rock” o mejor conocido como “El rock de la cárcel”; así como varias baladas. Para interpretar estos temas, la OSEM tendrá un grupo de rock invitado así como dos intérpretes. Erick Sandoval, ganador de la novena generación de La Academia y Nicholas Griffin, uno de los finalistas de La Voz México 2019, serán los encargados de interpretar algunas de las canciones que inmortalizó el llamado “Rey del Rock and Roll”.

El primero de estos conciertos se realizará el próximo viernes 15 de julio a las 19:30 horas en el Centro de Convenciones Estado de México de la ciudad de Toluca; la segunda presentación de “Elvis Presley Sinfónico” será el sábado 16 de julio a las cinco de la tarde en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario del municipio de Texcoco y el tercero y último tendrá lugar el domingo 17 de julio a las 12:30 horas en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac de Huixquilucan. De acuerdo con el director de la OSEM, en estos días se dará a conocer la dinámica para la entrega de boletos gratuita para los conciertos de Toluca y Texcoco; mientras que para la presentación en Huixquilucan los boletos tendrán un costo de recuperación.

