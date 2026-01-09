Asiste a la exposición “Mezcala. Antes del tiempo” de arte ancestral

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura, invita a las y los mexiquenses a vivir una experiencia artística que conecta el pasado con el presente a través de la exposición temporal “Mezcala. Antes del tiempo”, del artista Carlos Gutiérrez Angulo, que se exhibe en el Museo de Arte Moderno del Centro Cultural Mexiquense.

La muestra del artista Carlos Gutiérrez Angulo se presenta en el Museo de Arte Moderno del Centro Cultural Mexiquense, en Toluca; la entrada es gratuita (Foto: Especial).

La exposición acerca al público al arte mezcala, una de las expresiones más antiguas del actual estado de Guerrero, reconocida por su fuerza simbólica y su lenguaje geométrico, donde la síntesis de las formas y el uso de materiales remiten a una visión ancestral del mundo y de la naturaleza.

La muestra reúne 27 obras: 15 pinturas elaboradas al óleo con carbón y cenizas, y 12 piezas realizadas con la técnica del temple, en las que el artista explora la relación entre materia, tiempo y memoria.

Para Carlos Gutiérrez Angulo, la creación artística inicia desde la elaboración del color, a partir del desarrollo artesanal de pigmentos obtenidos de elementos naturales, lo que aporta profundidad, textura y luminosidad a cada obra, además de un carácter único e irrepetible.

Como parte de la experiencia, las y los visitantes pueden adquirir un catálogo impreso que permite conocer el proceso creativo y el contexto de las piezas expuestas. “Mezcala. Antes del tiempo” permanece abierta al público hasta el mes de febrero, de martes a sábado de 10:00 a 18:00 horas y domingos de 10:00 a 15:00 horas, con entrada gratuita.

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