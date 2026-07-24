En Reunión Interestatal por la Seguridad acuerdan combate a extorsión y robo

“Para nosotros la paz no son cifras, la paz tiene rostro humano”, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, al referir que “detrás de cada acuerdo tomado en esta Mesa están las familias, nuestros niños, nuestros adolescentes,nuestros jóvenes y adultos mayores que merecen vivir con tranquilidad”, durante la Reunión Interestatal de Coordinación por la Paz y la Seguridad, encabezada por la Mandataria mexiquense y por las y los titulares y representantes de la Ciudad de México y de los estados de Guerrero, Morelos, Querétaro, Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.

La Gobernadora informó sobre los delitos de alto impacto: de septiembre de 2024 a junio de 2026, la entidad ha registrado una disminución histórica del 58% en homicidio doloso y 60% en el robo de vehículos.

En el encuentro, estos gobiernos establecieron acuerdos regionales como priorizar la atención a delitos como la extorsión y el robo a transporte de carga y pasajeros, la revisión y fortalecimiento del marco jurídico con legisladores, así como la supervisión de la infraestructura y gobernabilidad en los centros penitenciarios de la región centro del país. Además, enfatizaron la reducción de los delitos en todas las entidades como fue la instrucción de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Vamos bien, pero hay mucho por hacer. Reforzaremos los trabajos de inteligencia, el uso de la tecnología, el seguimiento operativo y la capacitación de los elementos para seguir logrando resultados positivos en beneficio de la ciudadanía”, sostuvo la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó resultados en materia de seguridad registrados de septiembre de 2024 a junio de 2026:

• Disminución de 58 % en el promedio diario de homicidio doloso.

• Disminución de 40 % en el promedio diario de delitos de alto impacto por mes.

• Disminución de 59 % en el promedio diario de delitos de robo de vehículo.

• Reducción de 46 % en el robo en transporte público con violencia.

Margarita González Saravia, Gobernadora de Morelos; Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Evelyn Salgado Pineda, Gobernadora de Guerrero también señalaron la disminución de delitos en su entidad gracias al trabajo coordinado con Gobierno federal y las entidades colindantes.

A esta reunión asistieron también José Luis Rodríguez Díaz de León, Subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil del Gobierno de México; así como representantes de los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

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