Asiste Francisco Vázquez a conmemoración de tratados de Teoloyucan

El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez (morena), presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, acompañó a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez en la ceremonia por el 111 aniversario de la firma de los tratados de Teoloyucan, realizada en la explanada del cuartel general de la Vigesimosegunda Zona Militar, en el municipio de Rayón.

El legislador José Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura mexiquense, participó en la conmemoración del 111 aniversario de la firma de los tratados de Teoloyucan.

Al evento asistieron, además, diputadas y diputados locales; el magistrado Fernando Díaz Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial estatal; el comandante de la Vigesimosegunda Zona Militar, general de brigada de Estado Mayor Armando López Esquivel, y personas funcionarias estatales y municipales.

Los tratados de Teoloyucan fueron firmados el 13 de agosto de 1914 en el Estado de México, tras la caída del gobierno de Victoriano Huerta ante las fuerzas constitucionalistas de Venustiano Carranza. Este acuerdo representó la rendición del ejército federal y permitió la entrada pacífica del ejército constitucionalista a la Ciudad de México.

Comentarios

comentarios