Asiste Martha Camacho a premiación de Instituciones de Asistencia Privada

La legisladora Martha Camacho, presidenta de la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense, acompañó a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez a la ceremonia del Programa para el Bienestar de las Instituciones de Asistencia Privada (IAP) y Premio al Altruismo 2025.

La diputada Martha Azucena Camacho Reynoso (morena), presidenta de la Directiva de la LXII Legislatura mexiquense, acompañó a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez a la ceremonia del Programa para el Bienestar de las Instituciones de Asistencia Privada (IAP) y Premio al Altruismo 2025, celebrado en el palacio de gobierno del Estado de México, en Toluca.

Se distinguió a 12 más a través del premio al altruismo. (Foto: Especial)

​Durante el evento, en el que se destacó que estas instituciones atienden a 480 mil personas en la entidad, se galardonó el trabajo de 45 IAP.

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