Estacionamientos en Toluca, en crisis operativa

El sector de estacionamientos en el Valle De Toluca vive una de las condiciones más complejas que ha enfrentado a lo largo de los últimos años, esto es el resultado fundamentalmente de la suspensión en la aplicación de multas de tránsito y la aplicación del reglamento a nivel local.

(Foto: Especial)

Thelma Jacinto, Presidenta de la Asociación de Estacionamientos en el Valle de Toluca señaló qué al momento y con el periodo vacacional de semana Santa están operando apenas al 10% de la capacidad que se ha puesto en series complicaciones económicas a buena parte de los establecimientos.

Aparte durante las últimas semanas no se ha registrado operativos para evitar que las personas se estacionen en las calles, la presencia de franeleros, revisar el estatus de cumplimiento ,o temas de seguridad en atención a esta problemática, ni se ha dado a conocer una notificación sobre el regreso de la aplicación del reglamento de tránsito.

Aún cuando hace algunas meses, la asociación dio a conocer que analizaba el incremento en el costo de la tarifa para poder cumplir con obligaciones ante las autoridades y garantizar la prestación del servicio de manera formal, también está en análisis, ya que no se cuentan con las condiciones para incrementar el aforo de usuarios.

Jacinto Sánchez señaló que en algunos casos he tenido que hacer el cierre de unidades económicas, por la imposibilidad que tienen para seguir haciendo el cumplimiento de gastos fijos como renta, obligaciones ante la autoridad y pago de personal y en otros se ha recurrido al recorte de personal para mantener la operación al mínimo.

Indicó que no se había tenido una situación tan apremiante durante los últimos años, y en la cual se hubiera demostrado tan poca sensibilidad por parte de las autoridades para mantener el orden en la Capital Mexiquense.

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