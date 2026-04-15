Aumento a la tortilla, mera especulación: tortilleros

A pesar de los anuncio dados a conocer en torno al eventual incremento de hasta cuatro pesos en el precio del kilo de tortilla a partir del próximo miércoles, la Asociación de la Industria de la Masa y la Tortilla no ve elementos suficientes para un incremento de este tipo y calificó como meras especulaciones la información que ha circulado durante las últimas horas.

Alfredo Ceja, secretario de la Asociación de la Industria de la Masa y la Tortilla señaló que al momento el precio de la tonelada de maíz, tanto nacional como de importación, se ha mantenido estable y el eventual incremento en el costo de las harinas, afectaría principalmente a los estados del norte, en donde la producción de las tortillas se basa justo en este insumo y no en el maíz nixtamalizado.

En buena parte del estado de México, el costo sigue alrededor de los 22 pesos por kilo y aún cuando se han tenido ajustes en otros insumos, el tope que ha sido fijado por el gobierno federal, al costo del gas ha venido a estabilizar la situación, por lo que sólo un incremento desproporcionado en el precio del dólar, podría traer como resultado un incremento en este producto base.

“Desgraciadamente la industria de la masa y la tortilla pende de un hilo siempre, constantemente gracias al precio del dólar, nos los explicamos también porque el maíz se vende tan caro cuando el dólar no ha subido, pero al momento se ha manteniendo estable”.

La mayor parte del maíz que se está moviendo al momento es la cosecha de Sinaloa, el Bajio, de Hidalgo, de Tlaxcala y el país tiene una extensión territorios que da cosechas casi todo el año.

El precio promedio, en la cual está comercializándose en el mercado, alcanza de los seis mil 500 a los ocho mil pesos por tonelada con la mayor calidad, que se trata del maíz Sinaloa sin modificaciones están marcadas.

Comentarios

comentarios