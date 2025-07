Asociaciones deportivas muestran unión por el deporte mexiquense

La Olimpiada Nacional 2025 está por concluir y el boxeo en Puebla se encargará de cerrar el telón de casi dos meses de intensa actividad en el magno evento anual de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Carlos Duarte entrenador del boxeo en el estado de México (Foto: Arturo Pérez).

Ante las quejas de varias asociaciones deportivas del estado de México, por falta de apoyos, varias se unen para apoyarse entre ellas tal es el caso de la Asociación de Triatlón del Estado de México que brinda el apoyo a los ocho boxeadores de la entidad para participar en la Olimpiada Nacional 2025.

“Me da gusto que los jóvenes se hayan esforzado para lograr su boleto a la Olimpiada Nacional, agradezco a Mario Salazar presidente de la Asociación de Triatlón del Estado de Mexico y los directivos de la Agustin Millán que nos den la oportunidad de estar aquí y poder percibir un salario para poder seguir entrenado a los jóvenes boxeadores”, dijo Carlos Duarte entrenador del boxeo en el estado de México.

Agregó, que aún no se resuelve su situación económica con las autoridades del estado de México, pero no baja la “guardia” y como un profesional viaja con los jóvenes en busca de medallas en la justa nacional 2025.

“No me cansaré de repetirlo, me gustaría ser un buen referente para el entrenador que quiere vivir de su esfuerzo y sus resultados, pero no soy buen referente para las autoridades y creo que mis resultados hablan por sí solos”, comentó el entrenador.

Recordar que el boxeo mexiquense en el 2022, lograron dos oros, dos platas y cuatro bronces, lo que significó caer al cuarto lugar general, en el 2023 con un resultado inesperado el estado de México terminó en el quinto lugar con solo una medalla de oro, una de plata y tres bronces, para el 2024 logró sumar tres preseas de oro, una de plata y tres de bronce, cumpliendo con las expectativas de mejorar lo realizado en el 2023.

Así, que el objetivo de los mexiquenses es superar las tres medallas de oro del año pasado, sin importar los problemas administrativos de los directivos, pues los boxeadores siguen con el sueño de trascender en el deporte.

Los boxeadores mexiquenses son:

Harold Santos

Camila Vázquez

Didier Sánchez

Haziel Serrano

Alfredo Castillo

Aithana Velázquez

Adriel Cristopher

Diana Gamboa

Comentarios

comentarios