Asocian enfermedad de las encías con mayor riesgo cardiovascular

Una declaración científica de la Asociación Americana del Corazón publicada en la revista Circulation señala que existe evidencia creciente que asocia la enfermedad periodontal (de las encías) con un mayor riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares. Entre estas afecciones se incluyen ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca y otras condiciones cardiometabólicas.

La enfermedad periodontal es una afección inflamatoria crónica que comienza como gingivitis (inflamación de las encías) y puede progresar a periodontitis, donde las encías se separan de los dientes y se daña el hueso de soporte. Su etapa más avanzada, la periodontitis grave, puede llevar a la pérdida de dientes y suele requerir intervención quirúrgica.

Según la declaración, los mecanismos que podrían vincular ambas enfermedades incluyen vías directas, como la entrada de bacterias bucales al torrente sanguíneo que pueden infectar vasos sanguíneos, e indirectas, como la inflamación sistémica crónica que ambas condiciones comparten. Aunque no se ha confirmado una relación causal, el tratamiento y control de la enfermedad periodontal podrían contribuir a la prevención y mejor manejo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica.

La enfermedad periodontal es más frecuente en personas con factores de riesgo cardiovascular preexistentes, como hipertensión, diabetes, sobrepeso u obesidad y tabaquismo. También es más prevalente en hombres, adultos mayores, personas con baja actividad física y en aquellas afectadas por determinantes sociales adversos, como bajo nivel socioeconómico o falta de acceso a atención dental.

Un cepillado más frecuente también se relacionó con una reducción en los marcadores de inflamación sistémica.(Foto: Especial)

Estudios citados en la revisión indican que una higiene bucal más frecuente se asocia con un menor riesgo cardiovascular. Un análisis mostró que el riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular aterosclerótica era del 13.7% para personas que se cepillaban los dientes una vez al día o menos, en comparación con el 7.35% para quienes lo hacían tres o más veces al día.

La declaración concluye que la prevención y el tratamiento efectivo de la enfermedad periodontal podrían reducir potencialmente la carga de enfermedad cardiovascular. Se sugiere que las personas con uno o más factores de riesgo cardíaco podrían beneficiarse de revisiones dentales periódicas y de un cuidado periodontal específico para abordar la inflamación crónica.

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