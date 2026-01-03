Asocian exposición prolongada a pantallas con envejecimiento prematuro de la piel

Dermatólogos y especialistas en cuidado de la piel han identificado un fenómeno conocido como «envejecimiento digital», el cual vincula la exposición prolongada y constante a la luz azul emitida por dispositivos electrónicos con signos de deterioro cutáneo prematuro. A diferencia del daño solar, este proceso es acumulativo y se produce por la exposición diaria a pantallas de computadoras, teléfonos inteligentes y tablets.

El mecanismo principal de este fenómeno es el aumento del estrés oxidativo a nivel celular. La luz visible de alta energía (HEV) penetra en las capas profundas de la piel, generando radicales libres que pueden alterar la función barrera, reducir la energía celular y promover inflamación crónica. Con el tiempo, este desgaste acelera la degradación de fibras esenciales como el colágeno y la elastina, responsables de la firmeza y elasticidad de la piel.

Los signos tempranos asociados a este tipo de deterioro incluyen un tono apagado, pérdida de luminosidad, fatiga cutánea persistente, resequedad, textura irregular y la aparición de manchas leves. Estos cambios pueden presentarse incluso en personas jóvenes cuya exposición a pantallas es intensa y comienza desde edades tempranas, independientemente de su cronología biológica.

Las estrategias de prevención y mitigación se enfocan en varios frentes. (Foto: Espacial)

Se recomienda reducir el tiempo de exposición a las pantallas cuando sea posible, regular el brillo de los dispositivos, mejorar la iluminación ambiental e incorporar pausas visuales periódicas. En el ámbito del cuidado tópico, se sugiere el uso rutinario de antioxidantes tópicos, como la vitamina C, la niacinamida o el resveratrol, que actúan como escudos contra los radicales libres.

Adicionalmente, los expertos señalan la importancia de emplear protectores solares de amplio espectro que incluyan filtros contra la luz visible y la radiación HEV, no solo contra los rayos UV. Este enfoque amplía el concepto de fotoprotección a entornos interiores. De forma complementaria, mantener una dieta rica en antioxidantes, una hidratación adecuada, un sueño reparador y la gestión del estrés contribuyen a fortalecer las defensas naturales de la piel frente a este factor ambiental moderno.

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