Atiende Dirección de Seguridad y Protección de Toluca incidente en Santiago Miltepec

La Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca dio a conocer que se atendió un incidente derivado de la detención de dos personas por faltas administrativas en la delegación Santiago Miltepec y como parte de las labores permanentes de vigilancia se restableció el orden y convivencia armónica e favor de la comunidad.

Se actúa con apego a los protocolos y se restituye el orden y la tranquilidad.

De acuerdo por el reporte emitido por la autoridad, en el cruce de las calles Diego Rivera y Benito Juárez, elementos del agrupamiento Banda de Guerra realizaban un recorrido operativo cuando detuvieron a dos sujetos quienes alteraban el orden, como consecuencia, un grupo de personas aliados a los detenidos buscó rescatarlos y acorralaron a los elementos agrediéndolos verbal y físicamente, causándoles lesiones además de daños a la unidad oficial con placa ME-220A-5.

De forma inmediata, los uniformados solicitaron apoyo vía radio y acudieron personal de los Grupos Especiales Cobras, GERIs, Región 8, Policía de Género y Policía Estatal quienes bajo un estricto apego a los protocolos de actuación, lograron controlar la situación y restablecer el orden en la zona.

El reporte establece que siete integrantes del grupo Banda de Guerra fueron trasladados al Hospital Regional del ISSEMYM para su evaluación, en tanto que el reporte médico señaló que tuvieron contusiones leves en el rostro y diversas partes del cuerpo.

La Dirección General de Seguridad y Protección reitera su obligación de actuar siempre con profesionalismo, apego irrestricto a la legalidad y pleno respeto a los derechos humano, salvaguardando siempre la integridad de las familias y de su personal operativo en Toluca.

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