Atiende GEM necesidades de usuarias de refugios ubicados en el estado de México

En seguimiento a la instrucción del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, de garantizar la seguridad de las mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia, la titular de la Secretaría de la Mujer, María Isabel Sánchez Holguín, supervisó dos de los refugios ubicados en el estado.

Escucha Secretaría de la Mujer demandas de quienes son atendidas en estos sitios. (Foto: especial).

Durante el recorrido, indicó que uno de los compromisos es que las mujeres avancen hacia una vida plena, tranquila y en paz, por lo que reiteró a las usuarias, estar de cerca para mejorar el servicio gratuito que se brinda a través de estos espacios y hacer que su estancia además de segura, sea más cómoda.

“Visito los refugios porque me gusta escuchar de voz de quienes lo ocupan, de las niñas y niños, de ustedes mujeres, conocer cómo se sienten, y saber qué podemos hacer para mejorar”, dijo la funcionaria estatal.

Luego de revisar las instalaciones, dialogar y escuchar las necesidades de las usuarias, Sánchez Holguín puntualizó que estos espacios son lugares seguros y un sitio que les da la certeza de que el Gobierno mexiquense no las va a dejar solas.

En uno de los recorridos, una de las usuarias expresó: “yo entré con el acercamiento de los Centros Naranja, y en el nivel jurídico he recibido muy buena asesoría y en el aspecto psicológico y de trabajo social he sentido mucha tranquilidad, ya que ingresé a este lugar con mucha angustia, y al ser una persona extranjera y no tener familia, aquí encontré el apoyo que me hacía falta”, dijo.

“Para mí el refugio es renacer, es una nueva vida. He encontrado mucho apoyo, sobre todo del psicológico, que es el que yo necesitaba. Tengo que sanar por dentro y poder estar fuerte, agradezco a todos los especialistas del refugio que me han ayudado porque yo desconocía muchos aspectos como los tipos de violencia y aquí he recibido muy buena asesoría”, afirmó otra usuaria de estos refugios.

Se recuerda a la población los números de la Línea Sin Violencia 800-108-4053 y Línea Contra la Trata 800-832-4745, disponibles los 365 días del año, las 24 horas del día, a través de las cuales se pueden canalizar a mujeres a estos espacios.

