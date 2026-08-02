Atiende Gobierno de Toluca colapso en colector pluvial de Calzada del Pacífico

El Gobierno Municipal de Toluca atiende el colapso de la bóveda y colector pluvial ubicada en las inmediaciones de la Glorieta de la Fuente de Calzada del Pacífico y Cristóbal Colón, en la delegación de Capultitlán. Como consecuencia de las intensas y atípicas lluvias registradas en días pasados, la estructura resultó afectada, sin que se presentaran daños adicionales.

El Gobierno local atiende colapso en bóveda de colector pluvial en Calzada del Pacífico, tras las lluvias atípicas de días pasados. (Foto: Especial)

Personal especializado del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST) realizó la supervisión técnica correspondiente para valorar las condiciones en que se encuentra la bóveda y determinar las acciones necesarias para su reparación inmediata. Los trabajos incluyen la reparación de un tramo de 18 metros de longitud de la bóveda, además de acciones complementarias para restablecer las condiciones de seguridad y el adecuado funcionamiento de la infraestructura hidráulica.

El Presidente Municipal, Ricardo Moreno, destacó la oportuna intervención para atender el colapso de la bóveda, por lo que el OAyST continuará trabajando de manera permanente hasta concluir la reparación total de la bóveda. El alcalde mantiene monitoreo y trabajos en la infraestructura hidráulica para garantizar su debido funcionamiento y prevenir afectaciones mayores.

(Foto: Especial)

El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía a no acercarse a la zona del colapso para evitar posibles accidentes. El Gobierno municipal mantiene personal especializado en la zona para realizar las labores de reparación y monitoreo, con el objetivo de garantizar la seguridad de los habitantes y el correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje pluvial en el municipio.

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