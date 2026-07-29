Atiende Gobierno municipal afectaciones por lluvias

Personal operativo del Gobierno municipal, mantuvo durante el día de ayer y la madrugada de este miércoles un despliegue operativo para atender las afectaciones ocasionadas por la intensa lluvia, privilegiando la seguridad de la población.

Se registraron encharcamientos, un domicilio afectado y retiro de árbol.

El alcalde Ricardo Moreno, instruyó el trabajo coordinado de la Dirección General de Seguridad y Protección, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, y el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST), para atender de manera oportuna los reportes ciudadanos en distintos puntos de la capital mexiquense.

Las principales afectaciones se registraron en las vialidades Paseo Colón, Paseo Tollocan, Avenida Las Torres y Paseo Vicente Guerrero, donde la acumulación de agua provocó encharcamientos derivados de la intensidad de la precipitación, por ello personal del OAyST realizó la apertura y liberación de coladeras, además de labores de desazolve para agilizar el desfogue del agua, incluyendo estas acciones en San Pedro Totoltepec.

Asimismo, brigadas retiraron granizo acumulado en un domicilio de Residencial Colón, mientras que en la delegación San Buenaventura se dio atención a un reporte por ingreso de 20 centímetros de agua a una vivienda.

Como parte del monitoreo permanente, elementos de Protección Civil atendieron la caída de un árboles, sobre Vicente Guerrero, en Ciudad Universitaria, donde realizaron maniobras de seccionamiento y retiro para liberar la circulación, para prevenir riesgos a peatones y automovilistas.

Las labores de supervisión y atención continúan en los puntos identificados como susceptibles, con recorridos y capacidad de respuesta inmediata para atender cualquier eventualidad derivada de las condiciones meteorológicas, por ello, el Gobierno municipal llama a la población a tomar precauciones en caso de lluvias y evitar salir si no es necesario.

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