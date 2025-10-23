Atiende Huixquilucan propuestas y peticiones ciudadanas con cabildo abierto 

Para reforzar la participación ciudadana y fomentar un gobierno más cercano a la gente,en donde se escuchan y atienden las necesidades de todos los sectores de la población, el Ayuntamiento de Huixquilucan llevó a cabo la Quinta Sesión de Cabildo Abierto, donde habitantes de Zacamulpa presentaron sus propuestas, las cuales buscan impactar de manera positiva a quienes viven en esta comunidad.

Luego de que los integrantes del cuerpo edilicio escucharon sus propuestas, éstas fueron turnadas a las comisiones edilicias y áreas del gobierno municipal competentes para su seguimiento.

Al encabezar esta Sesión de Cabildo, junto con integrantes del cuerpo edilicio, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, escuchó los temas expuestos por los huixquiluquenses que formaron parte de este ejercicio ciudadano, al tiempo de reconocer su participación, ya que el escuchar de manera directa sus peticiones, permite al gobierno municipal reforzar el trabajo 24/7 que lleva a cabo para impulsar el desarrollo en todo el territorio.

“Es de suma importancia la participación de los ciudadanos en este tipo de ejercicios, ya que la cercanía con la población, nos permite mejorar la atención y nuestro trabajo como servidores públicos. Los Cabildos Abiertos son un proceso de aprendizaje colectivo, de análisis y discusión pública, por ello, seguiremos impulsando este espacio de expresión democrática, donde las y los huixquiluquenses tienen la libertad de proponer y discutir temas que impactan su vida cotidiana y la de su comunidad”, afirmó Romina Contreras.

En la Quinta Sesión de Cabildo Abierto, participaron los ciudadanos Alicia Piñón Juárez, Daniel Hermenegildo Flores y Flavio de la Cruz, todos de la comunidad de Zacamulpa, quienes realizaron peticiones en materia de infraestructura.

Por su parte, al solicitar la repavimentación de calles secundarias de esta comunidad, el ciudadano Daniel Hermenegildo reconoció el programa de repavimentación que lleva a cabo el Gobierno de Huixquilucan en esta localidad, ya que, en días recientes, inició la repavimentación de la Avenida Zacamulpa, entre el Quinto Cuartel y Zacamulpa, que contribuirá a mejorar la movilidad en la Zona Tradicional.

Al concluir la exposición de los planteamientos presentados por los ciudadanos, Romina Contreras indicó que estos serán remitidos a las comisiones edilicias o a las áreas del gobierno municipal correspondientes, quienes darán seguimiento e informarán al cuerpo edilicio de la atención que se brinde y, de ser necesario, iniciar con los procedimientos correspondientes.

